Проезд в автобусах стал бесплатным для пенсионеров и инвалидов в Актобе

Несколько категорий граждан с 1 апреля бесплатно ездят в общественном транспорте в Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

"Проезд в автобусах стал бесплатным для пенсионеров и лиц с инвалидностью третьей группы. Инициатива была ранее озвучена акимом области Асхатом Шахаровым на сессии областного маслихата. Депутаты предложение поддержали. Проездные карты пассажирам менять не нужно, поскольку уже имеющиеся на руках перейдут на бесплатный тариф автоматически", - уточнили в акимате.

Если же на карте остались деньги, их в любое удобное время можно перевести на любую другую проездную карту.

Ранее городскими маршрутами бесплатно пользовались лица, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, граждане, имеющие первую и вторую группу инвалидности, а для пенсионеров была установлена 50-процентная скидка на проезд.