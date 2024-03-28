Проезд по нескольким трассам ограничили в Казахстане

Оперативную информацию об ограничении движения на республиканских трассах представили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

"В 20:30 в связи с излишним количеством талых вод и опасностью для безопасного движения транспорта введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на республиканской дороге "Караганда-Аягоз-Бугаз" с 707 по 941 километр, участок от Аягоза до посёлка Бугаз", - сказано в сообщении.

В 20:50 из-за частичного разрушения подхода к мосту перекрыто движения для всех видов транспорта на дороге "Самара-Шымкент" с 965 по 1240 километра - от посёлка Карабутак до границы Кызылординской области.

В 21:00 в Кызылординской области из-за закрытия движения в Актюбинскую область введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на на трассе "Самара-Шымкент" с 1240 по 1357 километра - от границы Актюбинской области до Аральска.

Также в 21:00 в Карагандинской области из-за избыточного количества талых вод и угрозы для безопасного движения транспорта введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на дороге "Астана - Кабанбай Батыра - Нура - Темиртау" с 147 по 166 километра - от посёлка Алгабас до Акмешита.