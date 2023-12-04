Проект по очистке сточных вод будет реализован в Кокшетау

На СОР28 в Павильоне Центральной Азии в Дубае подписан меморандум о взаимопонимании по реализации проекта по очистке сточных вод для города Кокшетау с компанией "Metito", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов РК.

На основе документа компания подготовит более подробное исследование и предложение, которое совместно с компанией "KIDF" представит городу и муниципалитету.

"Мы планируем очищать воду, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению окружающей среды. Это оказывает прямое влияние на сокращение количества отходов, попадающих в окружающую среду, и на обеспечение более чистой сточной воды, а, следовательно, на круговорот воды. Более того, очищая воду, мы сокращаем выбросы углекислого газа, поэтому такая вода также имеет право на получение углеродных кредитов. При этом проект будет реализован за счет наших частных средств", - сказал Рами Гандор, управляющий директор "Metito".

Он отметил, что его компания инвестирует в такие проекты как частный застройщик и на сегодня ею реализованы подобные проекты в девяти странах.