Проект "Общество без долгов" стартовал в Павлодарской области

Социальный важный проект "Общество без долгов", направленный на повышение финансовой грамотности населения, стартовал в Павлодарской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В рамках проекта в регионе проходят тренинги, во время которых консультации по своим вопросам может получить любой желающий. Опытные наставники предоставляют слушателям информацию, как вести семейный бюджет и грамотно управлять своими расходами.

Участникам рассказывают, как можно досрочно погасить долги по кредитам, а если всё-таки без кредита не обойтись, то как выбрать наиболее подходящие условия и рассчитать свои финансовые возможности, в том числе планировать крупные покупки.

Кроме этого, на тренингах будут помогать в составлении бизнес-плана, чтобы участвовать в программах получения государственных грантов для открытия собственного дела. Также жители могут бесплатно получить юридическую помощь.