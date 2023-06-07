Проект "Келешек": как казахстанцы будут копить на образование своих детей

Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

В мае министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал о том, что в нашей стране планируется создать единую солидарную накопительную систему для обучения будущих студентов. Корреспондент BaigeNews.kz узнал подробности нового механизма.

Как отметили в министерстве, в сфере высшего и среднего профессионального образования планируется перейти к государственно-частному партнерству, сохраняя "симбиоз интересов" государства в выпуске качественных специалистов и родителей, которые заинтересованы в обучении детей.

"В настоящее время рассматривается вопрос создания единой солидарной накопительной системы "Келешек", которая предполагает совершенствование государственной образовательной накопительной системы с интеграцией механизма получения льготного образовательного кредита и дифференцированного гранта. Это процесс усовершенствования действующего механизма путём внедрения дополнительного источника накоплений, такого как стартовый образовательный капитал. Ключевое положение предлагаемого механизма – добровольная солидарная ответственность родителей и государства", - сообщили в госоргане.

Предполагается, что источниками единой солидарной накопительной системы "Келешек" будут:

- единоразовый стартовый капитал от государства в размере 60 МРП для детей в возрасте пяти лет;

- обязательные вложения родителей от одного до трех МРП до достижения ребенка 18 лет;

- государственные премии в рамках закона РК "О государственной образовательной накопительной системе";

- инвестиционный доход банков второго уровня и/или компаний по страхованию жизни;

- другие монетарные меры господдержки в области образования, в том числе средства из Национального фонда, аккумулированные в ЕНПФ до достижения ребенка 18-летнего возраста.

Как пояснили в министерстве, при достижении ребенком пяти лет государство единоразово перечислит на его счет стартовый образовательный капитал. Но обязательным условием является ежемесячный взнос самих родителей от одного до трёх МРП. С учётом государственных премий и инвестиционного дохода к 18 годам накопления ребёнка должны составлять от 3,8 до 6,8 млн тенге.

Если ребёнок закончил школу, а денег на дальнейшее обучение на счету недостаточно, то у него будет возможность получить льготный образовательный кредит и шанс воспользоваться дифференцированным образовательным грантом, о которых министр заявлял в начале этого года на расширенном заседании коллегии ведомства. Такие гранты будут покрывать от 30 до 100 процентов стоимости обучения в зависимости от результатов ЕНТ. А кредиты на учёбу в вузах абитуриенты смогут взять под 2-3% годовых.

Кроме того, если родитель откроет счёт через компании страхования жизни, то в случае его смерти или инвалидности ребёнку предусматривается выплата, которая впоследствии может быть направлена на образование. Если и её не хватит, то остается также возможность получения льготного образовательного кредита и дифференцированного гранта.

"Наша задача – привить родителям культуру накопления на образование их детей через предоставление дополнительных источников пополнения их счетов. Государство, в свою очередь, будет стимулировать родителей через госпремии, создание условий для накопления инвестиционного дохода, привлечения в структуру накоплений страховых компаний и так далее", - подчеркнули в министерстве.

В миннауки уверены, что внедрение механизма "Келешек" даст положительный социально-экономический эффект и позволит в дальнейшем обеспечить 100-процентный охват молодёжи образованием.

В госоргане считают, что необходимо оптимизировать расходы из бюджета на грантовое финансирование в долгосрочной перспективе, так как при нынешней рождаемости к 2040 году, то есть за 18 лет, государству придется выделить на гранты более 29 триллионов тенге.