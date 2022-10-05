Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео

Фото: t.me/kozachkow

В полиции Алматы рассказали о возбуждении дела после появления скандального видео в соцсетях. Поводом для разбирательств послужила публикация в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова с кадрами, где Азамат Дулатов, продюсер и видеооператор популярных казахстанских фильмов "Келинка Сабина", "Побег из аула", "Кудалар" и других картин с Нуртасом Адамбаем, напал на администратора детского развлекательного центра в одном из ТРЦ Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Господин Дулатов в одном из торговых центров Алматы устроил разборки в детском развлекательном центре. Сначала там поскандалила его супруга, а потом она привела Азамата, чтобы тот всех наказал", — говорится в публикации.

Как видно из записи, продюсер первым ударил администратора, кинул в него банковский терминал, а потом отступил и встал за женой.

Данный факт прокомментировали в полиции, отметив, что дело расследуют сотрудники Бостандыкского района.

"С заявлением обратились обе стороны, участвовавшие в конфликте. Назначена судебно-медицинская экспертиза, с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных работником развлекательного центра", — сказано в сообщении Polisia.kz.

Материал зарегистрирован по статье 73-1 КРКобАП ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью").