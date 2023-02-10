Продукты подорожали в Казахстане за неделю

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За прошедшую неделю цены на социально-значимые продовольственные товары повысились на 0,4 процента, в годовом выражении – на 23,5 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро нацстатистики.

В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.

Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК /на 7 февраля 2023 года/: