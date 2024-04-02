Продтовары в стабфондах не пострадали от паводков — МСХ РК

Вице-премьер Серик Жумангарин провел оперативное совещание с акиматами пострадавших от затопления весенними водами регионов, финансовыми институтами сектора АПК, НПП "Атамекен" и отраслевыми госорганами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"По оперативным данным Минсельхоза, в пострадавших от талых вод Актюбинской, Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Абайской областях на сегодня в стабфондах имеется 63,4 тыс. тонн продовольствия.

Все продукты хранятся в сухом месте и от паводков не пострадали.

В стабфондах других областей есть порядка 110 тыс. тонн продовольственных товаров, и эти объемы могут быть оперативно отгружены в пострадавшие регионы", - говорится в сообщении.