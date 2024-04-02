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Продтовары в стабфондах не пострадали от паводков — МСХ РК

Сегодня, 09:17
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 09:17
Сегодня, 09:17
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Фото: primeminister.kz

Вице-премьер Серик Жумангарин провел оперативное совещание с акиматами пострадавших от затопления весенними водами регионов, финансовыми институтами сектора АПК, НПП "Атамекен" и отраслевыми госорганами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"По оперативным данным Минсельхоза, в пострадавших от талых вод Актюбинской, Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Абайской областях на сегодня в стабфондах имеется 63,4 тыс. тонн продовольствия.

Все продукты хранятся в сухом месте и от паводков не пострадали.

В стабфондах других областей есть порядка 110 тыс. тонн продовольственных товаров, и эти объемы могут быть оперативно отгружены в пострадавшие регионы", - говорится в сообщении.

Серик Жумангарин заслушал руководителей пострадавших регионов, акцентировав внимание на максимально быстром восстановлении работы магазинов и торговых точек и разбронированию в необходимом объеме запасов продовольствия. Также заместитель премьер-министра дал поручение АО "Продкорпорация" быстро и без бюрократии оперативно отработать вопросы обеспечения регионов кормами для сельскохозяйственных животных.

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