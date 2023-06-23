Продовольственная ярмарка открылась в Астане

Фото: t.me/astana_newss

В Астане открылась ещё одна ярмарка – "СТС-24/7 ШАРЫН ОПТ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

На ярмарке жители и гости города смогут покупать продукты питания в розницу по оптовым ценам. Кроме того, производителям и поставщикам питания предлагаются торговые места и склады в аренду.

Ярмарка работает ежедневно по адресу: шоссе Алаш, 31/2 (в районе рынков "Шанхай/Көк Базар", "Шарын", "Биг Шанхай", "Алаш", "Амир") с 9:00 до 21:00.

Такие же ярмарки открыты по адресам: проспект Абылай Хана, 20а, улица Сауран, 7 и Қосшығұлұлы, 14.