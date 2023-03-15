Продажи новых автомобилей в Казахстане в феврале выросли на 69% — АКАБ

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В Казахстане в феврале 2023 года было продано 13 115 новых автомобилей, грузовиков и автобусов. Об этом сообщает Ассоциация казахстанского автобизнеса, передаёт BaigeNews.kz. Эта цифра почти на 70 процентов выше показателя за аналогичный месяц прошлого года.

По данным ассоциации, с начала года авторынок страны продолжает стремительно укрупняться, проблемы с логистикой и дефицитом полупроводников постепенно уходят на второй план. Производство автомобилей в стране растёт, активизировались импортёры китайских брендов.

"В феврале официальные дилеры продали 12 405 легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, а также 710 единиц грузовиков и автобусов, это на 69,1 процента выше по сравнению с февралём 2022 года. Всего же с начала года было продано 23 547 единиц, в два раза больше, чем в январе-феврале 2022 года", — говорится в сообщении.

Тройку брендов в феврале продолжает возглавлять Chevrolet – 3 612 единиц (+329 процентов к февралю 2022 года). Дилеры Hyundai реализовали 3 458 автомобилей (+55,4 процента), Kia на третьей строчке с результатом – 1 815 единиц (+122,7 процента). Toyota вернула в модельную линейку RAV4, что позитивно сказалось на продажах в феврале – 873 единиц (-8,5 процента). Автомобили Chery c результатом 667 единиц на пятой позиции.

Далее по списку: Exeed – 370 единиц, Haval (352 единицы, +147,9 процента), Jac (322 единицы, +114,7 процента), Changan (247 единиц) и Lexus (237 единиц, +41,9 процента).

В разрезе моделей на первой строчке в феврале Chevrolet Cobalt с результатом 2652 единицы, Hyundai Tucson на втором месте – 1293 единицы, замыкает тройку – Chevrolet Nexia (710 единиц). Далее по списку: Hyundai Elantra (580 единиц), Kia Sorento (553 единиц), Kia Sportage (531 единиц), Hyundai Santa Fe (520 единиц), Hyundai Accent (452 единиц), Kia Ceed (303 единицы) и Hyundai Sonata (292 единицы).