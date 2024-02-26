Продажи электромобилей замедляется

По данным автопроизводителей, темпы продаж полностью электрических автомобилей замедляются на фоне снижения цен на бензин и опасений нехватки зарядных станций, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Washington Post.

Пока продажи полностью электрических автомобилей по-прежнему растут гораздо быстрее, чем продажи бензиновых автомобилей - в Соединенных Штатах в прошлом году они выросли на 49%, до 1,1 млн штук, по данным Wards Intelligence. Но из-за опасений потенциальных покупателей средняя цена на электромобиль упала в США на 10,8% за год, до 55,3 тысячи долларов, считает Cox Automotive.

Mercedes-Benz на этой неделе отложил свои цели по электрификации на срок до пяти лет. Ford снизил цену на свой электрический Mustang Mach-E, чтобы конкурировать с Tesla Model Y, которая тоже упала в цена. Компания Hertz начала выбрасывать около 20 000 электромобилей из своего глобального парка. А реклама электромобилей от автопроизводителей Детройта заметно отсутствовала на Суперкубке впервые за несколько лет.

В тоже время, по данным аналитиков, большую популярность у потребителей начинают вызывать гибриды: они сочетают в себе некоторый запас хода только на электричестве с безопасностью резервного бензинового двигателя. Они стали самыми быстрорастущими легковыми автомобилями, проданными в Соединенных Штатах в прошлом году, с ростом в 60% до 293,5 тыс. автомобилей, по данным Wards Intelligence. Аналитики ожидают, что полностью электрические автомобили продолжат завоевывать долю рынка в этом году.

Эта тенденция заставила General Motors добавить гибриды линейку, даже несмотря на то, что это задерживает производство полностью электрических пикапов. Этот год стал первым, когда GM не транслировала рекламу электромобилей во время Суперкубка с 2021 года.