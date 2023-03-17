Продавцы сотовых телефонов в Караганде приостановили работу

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В Караганде сегодня оказалась закрытой крупнейшая точка по продаже и ремонту сотовых телефонов. В торговом центре решили поднять стоимость аренды – и это возмутило бизнесменов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Аренда у нас и без этого повышения была 500-600 тысяч тенге, грубо говоря. У кого-то была и 800 тысяч тенге. Сейчас на 100-150% аренду поднимают, ну, полтора миллиона, миллион. Это 35 тысяч в день надо зарабатывать на аренду. Хорошо, дальше что делать? Просто приходить, аренду отдавать и воду пить с лужи? Пока не вернут хотя бы ту аренду, которая была, мы не будем работать", - пожаловался предприниматель Салман Исаков.

По словам предпринимателей, уже через неделю им собираются поднять стоимость аренды сразу на 100%. Люди заявляют, новые расценки не по карману даже наиболее преуспевающим из них. И это при том, что данная точка по продаже телефонов и аксессуаров считается самой популярной в регионе.

Бизнесмены тут же заявили о возможном и значительном подорожании товара. Кто-то начал искать свободные отделы в других магазинах. Тогда администрация торгового дома решила отложить повышение арендной платы.