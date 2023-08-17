Продавцы авто смогут онлайн передать госномера новому владельцу — МЦРИАП
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В Казахстане продавцы автомобилей с июля 2024 года смогут онлайн передать государственные регистрационные номерные знаки (ГРНЗ) новому владельцу, передаёт BaigeNews.kz.
Услуга купли-продажи и переоформления автомобиля в онлайн-режиме пользуется среди казахстанцев большим спросом, отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.
"Раньше при покупке автомобиля - даже при оформлении сделки онлайн - новый владелец должен был обязательно прийти в спецЦОН для получения новых номерных знаков. Теперь же эта необходимость отпадает. Кроме того, мы поработали над тем, чтобы можно было передать номерные знаки повышенного спроса близким родственникам", — написал Мусин в своём аккаунте в Facebook.
Также министр сообщил о планах исключить перерегистрацию госномеров повышенного спроса при изменении места жительства владельца автомобиля. Сократится количество документов, которые должен предоставить казахстанец при первичной регистрации авто, а в некоторых случаях будет исключена необходимость посещать спецЦОН, отметил Мусин.
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