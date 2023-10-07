Продававших "лекарство от ВИЧ и ковида" сектантов осудили в США

Житель Флориды и трое его сыновей оказались на скамье подсудимых за продажу токсичной смеси отбеливателя. Препарат продавали через "онлайн-церковь", выдавая его за лекарство от 95% болезней в мире, включая COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал ABC.

66-летний Марк Гренон и трое его сыновей: 37-летний Джонатан Гренон, 29-летний Джордан Гренон и 36-летний Джозеф Гренон - были признаны виновными в мошенничестве.

Джонатан и Джордан Гренон были приговорены к 151 месяцу — около 12,5 лет — в федеральной тюрьме, в то время как Марк и Джозеф Гренон были приговорены к пяти годам, сообщило Министерство юстиции.

Федеральные прокуроры заявили, что мужчины изготавливали и продавали "опасный продукт", который, как они утверждали, излечит COVID-19. По данным прокуратуры, их "Чудодейственный минеральный раствор" — или MMS — продавался под видом Церкви здоровья и исцеления Genesis II.

"В MMS содержались хлорит натрия и вода, которые при пероральном приеме превращались в диоксид хлора, мощный отбеливатель, обычно используемый для промышленной очистки воды или отбеливания текстиля, целлюлозы и бумаги", — говорится в пресс-релизе Министерства юстиции.

Во время судебного разбирательства прокуроры показали присяжным фотографии и видеозапись сарая на заднем дворе Джонатана Гренона в Брадентоне, штат Флорида, в котором находились десятки синих бочек с химикатами, содержащими почти 10 000 фунтов порошка хлорита натрия, с этикетками, предупреждающими, что продукт токсичен и вреден при проглатывании.

Греноны продавали MMS по всей территории Соединенных Штатов и, прежде чем продавать его как лекарство от COVID-19, утверждали, что оно излечит другие болезни и расстройства, включая лейкемию, ВИЧ, диабет и болезнь Альцгеймера.

"Управление по контролю за продуктами и лекарствами США не одобрило MMS для лечения COVID-19 "или любого другого применения", — заявили в Министерстве юстиции.

С 2010 года FDA предупреждает потребителей не покупать и не использовать MMS, поскольку его употребление может вызвать серьезные реакции.

Потребители "чудо-лекарства" страдали от сильной рвоты, тяжелой диареи, угрожающего жизни низкого кровяного давления, вызванного обезвоживанием, и острой печеночной недостаточности после употребления этих продуктов. В некоторых случаях у людей развивались опасные для жизни состояния и они даже умирали после употребления MMS, заявили прокуроры.

Церковь, соучредителем которой является Марк Гренон, не была связана ни с какой религией. Марк Гренон "неоднократно признавал", что основал Genesis, чтобы "легализовать" MMS и избежать тюремного заключения, заявили в Министерстве юстиции. По данным Министерства юстиции, Греноны получили более 1 миллиона долларов от продажи MMS, которые можно было приобрести, только пожертвовав церкви.