Продавать воздух стали предприимчивые сельчане в Павлодарской области

Фото: Е. Жусупбаева

В маленьком далёком селе Каражар Баянаульского района, на юго-западе Павлодарской области супруги Есен, Зура Жусупбаевы и их дети взялись продавать туристам воздух, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Каражар, что так любит семья Жусупбаевых, стоит у подножия горы Мырзашокы, которой гордятся местные жители. С недавних пор власти организовали на ней горонолыжный курорт. Там и проявилась "семейная" смекалка — продавать сувениры, но не только красивые поделки, но и чистый баянаульский воздух в небольших стеклянных баночках, упакованных в эстетичные современные компактные бумажные пакетики.

"Воздух у нас есть с тремя ароматами. Например, "Запах горного леса". В баночку с такой надписью мы насобирали хвои с поваленной бурей и найденной нами сосны. Осенью, когда появилась идея продавать воздух, с детьми часто ездили в лес и в коробках принесли домой трав. Наполнителем баночек с воздухом служит ковыль, а добавками — земляника и мята", — рассказывает Есен.

Фото Е. Жусупбаева

Другой аромат в их "линейке" — горный воздух. В этих ёмкостях уложены иголки сосны. В баночках с ароматом степи — мята и земляника. Есть сосуды под названием "Аромат аула" — в них Жусупбаевы помещают полынь.

"Баночки с воздухом мы наполняем ароматами родного села. Этим мы хотим показать, что Баянаульский район — это не только райцентр Баянаул и озёра Жасыбай, Торайгыр, но ещё и Каражар. Хотя мы думаем и над тем, чтобы "помещать" в продаваемые баночки воздух озера Сабындыколь, куда тоже любят приезжать и здешние жители, и туристы. Если в этом году их будут приобретать, то воздух будем продавать и в популярной туристской зоне озера Жасыбай", — дополняет мужчина.

Вообще, идея делать сувениры у них родилась года два-три назад. Тогда изготавливать красивые поделки стал их сын. Есен делал ему спилы деревьев, а тот выжигал на них рисунки. На некоторые спилы просто клеили фотографии с местными видами. Продавать всё это возили на гору Мырзажокы зимой. Масштабы этой торговли, по словам Есена, большими не были. Потом старшие дети выросли и разъехались, а младшие ещё не доросли до изготовления сувениров.

"Я в прошлом туристском сезоне работал на Мырзашокы, где тружусь сторожем, а зимой — кассиром на прокате лыж и сноубордов, и заметил, что люди, которые приезжают на эту гору покататься, ищут сувениры. Мысль о том, что надо изготавливать сувениры, не давала мне покоя, — повествует собеседник. Чтобы не делать больших финансовых вложений в выпуск такой продукции, как, например, сувенирные магнитики, решили делать их из того, что у нас уже есть. А в наличии у нас — сухие ветки, сучья, шишки. Дома стоит принтер; имеются не только масса красивых фотографий с Мырзашокы, но и много подписчиков в соцсетях и у меня, и у Зуры, и у старшего сына Ильяса", — улыбается глава семьи.

Фото Е. Жусупбаева

В итоге вообще решили делать всё это для продажи не только на знаменитой горе, но и среди своих подписчиков в Инстаграм. Но пока что больше не продают, а дарят. Часть сделанных своими руками сувениров по доброте душевной уже безвозмездно раздали гостям и людям, к которым ездили сами. Полноценную продажу пока организовать не смогли, потому что сын Ильяс уехал в Алматы, а второй сын Аман — в ауле на практике. Поэтому в Павлодаре некому получать и доставлять их сувениры клиентам. Дочь живёт в общежитии лицея, где учится, а кого-то напрягать своими поручениями и просьбами доставить продукцию покупателю им неохота и неудобно.

"Ещё у нас была идея — мы обговариваем её детали с одним из гидов, водящих группы туристов по озёрам Жасыбай и Торайгыр круглый год, подвозить наш товар к местам, где будет проходить их маршрут. Но тут мешает другое — моя загруженность хлопотами по дому и хозяйству: надо управиться со скотиной, затопить печь, отвезти детей в музыкальную школу, уехать на работу и так далее. В итоге мой график не совпадает с временем, когда в Баянаульский нацпарк приезжают туристы, для которых я планировал привозить наши сувениры", — сетует Жусупбаев.

Но их потенциальный партнёр-экскурсовод в прошлом году возила отдыхающих на Мырзашокы и планирует делать это предстоящей зимой. Вот туда Есен точно намерен приезжать со своей продукцией. И тогда он сам может показывать, из чего выполнены их изделия, где сделаны фотографии, которые помещены на некоторые из них, подчёркивая, что это не просто картинки из интернета, а его снимки. Тут и село Каражар, и архар, который бегал вон за той за сопкой, и лось, гулявший за березняком, и белочка, которая перебежала через дорогу и залезла на сосну.

"Я смогу показать, где я поднял сучок, из которого получился такой красивый сувенир, рассказать, где мы с детьми нашли эту деревяшку или собирали шишки. Всё это я смогу объяснять людям здесь, в Каражаре, на Мырзашокы. И это будет интереснее, чем если бы они просто купили подарки в магазине", — уверяет он.

Фото Е. Жусупбаева

Куратору лыжного курорта Есен высказал свою мысль о том, что в прошлом году было не совсем удобно то, что касса на лыжной трассе совмещена с выдачей снаряжения, выдаваемого в прокат. Было бы, мол, хорошо организовать их в разных комнатах. Если будущей зимой будет именно так, то у них на Мырзашокы будет маленькая комнатка, в которой откроются и касса, и витрина с сувенирчиками, и камера хранения для личных вещей клиентов, и небольшой уголок для отдыха.