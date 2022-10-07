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Пробное тестирование для подготовки к ЕНТ запустили в Казахстане
Абитуриенты уже могут ознакомиться с измененной структурой тестовых заданий.
Пробное тестирование для подготовки к ЕНТ запустили в Казахстане. Испытать свои силы абитуриенты могут онлайн, передаёт BaigeNews.kz.
Тесты разработаны для помощи поступающим в вузы. Абитуриентам предоставляется возможность пройти бесплатное онлайн-тестирование на сайте НЦТ по ссылке. Для этого необходимо только набрать ИИН и выбрать комбинацию профильных предметов.
"Министерством на постоянной основе ведётся работа по созданию комфортных условий не только во время самого тестирования, но и до его начала. Технология проведения пробного тестирования соответствует технологии основного ЕНТ. То есть уже сейчас абитуриентам будет доступна комбинация предметов "Математика-Информатика", которую ввели в этом году для поступления на IT-специальности. Кроме того, будущие студенты смогут ознакомиться с измененной структурой тестовых заданий", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.
Для желающих проверить уровень знаний запущено также платное онлайн-тестирование на сайте НЦТ. Сдать тесты можно по ссылке.
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