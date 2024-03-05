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Проблемы в работе КПП могут возникнуть на границе Казахстана и Кыргызстана

Сегодня, 22:35
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baigenews.kz/temeentiy Сегодня, 22:35
Сегодня, 22:35
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Фото: baigenews.kz/temeentiy

На контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек-автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке госграницы ожидаются пропускные ограничения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

По данным Пограничной службы ГКНБ КР, в связи с ремонтно-восстановительными работами по профилактике сетей ОАО "Кыргызтелеком" 6 марта с 9:00 до 14:00 на КПП "Ак-Тилек - автодорожный" возможны временные перерывы в пропуске лиц, транспортных средств и грузов.

Другие пограничные переходы - "Ак-Жол-автодорожный", "Токмок-автодорожный", "Кен-Булун-автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный"; "Чон-Капка-автодорожный" функционируют в штатном режиме.

Граждан, пересекающих госграницу, просят заранее планировать время и маршруты движения.

 

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