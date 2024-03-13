Проблемы с поливной водой могут возникнуть в Кызылординской и Туркестанской областях

Будут ли аграрии в Казахстане обеспечены поливной водой в этом году, рассказал председатель Комитета водного хозяйства Арсен Жаканбаев, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, в республике установлено лимитируемое водопользование. Ограничения устанавливают на десятилетний период. На 2016-2025 годы лимит водопользования составляет 28,6 кубических километра.

Самым большим потребителем является сельское хозяйство (более 65 процентов от всех используемых вод), при этом более половины объёма используется в Арало-Сырдаринском бассейне – 53 процента, Балхаш-Алакольском – 20 процентов, Шу-Таласком 16 процентов, то есть там, где традиционно развито орошаемое земледелие.

"Из всего водозабора на орошаемое земледелие 11,1 кубических километра приходится на пять южных областей: Алматинская, Жетысу, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская с площадью орошения 1,25 миллиона гектаров. Это 97 процентов от всего водозабора на орошение и 78 процентов от всей орошаемой площади по стране. Основные потери поливной воды (три кубических километра) так же происходят в данных областях", - сказал спикер.

В последние годы в южных регионах страны вегетационный период проходит в условиях маловодного цикла.

По его словам, водохозяйственная обстановка в Алматинской и Жетысуской областях стабильная, водохранилища находятся в режиме накопления и готовятся к приёму паводковых вод. Планируется, что предстоящая вегетация пройдёт на уровне прошлого года. Особых рисков не ожидается.

В Жамбылской области водохранилища также работают в режиме накопления. Объём Тасоткельского водохранилища составляет 389 миллиона кубометров. На 1 апреля планируется накопить в нём 456 миллионов кубометров воды. Этого будет достаточно для обеспечения Чуйского и Мойынкумского районов.

"Значительная часть водных ресурсов в бассейне рек Шу, Талас используется для ирригации, поэтому Жамбылская область в период вегетации полностью зависит от соблюдения кыргызской стороной взаимосогласованного графика вододеления бассейна реки Талас между Казахстаном и Кыргызстаном. В апреле будут представлены данные Кыргызгидромета и согласованы графики режима работ объёктов межгосударственного вододеления. Ведётся масштабная работа по реконструкции оросительных сетей, подача поливной воды будет осуществляться по обводным каналам", - сказал Жаканбаев.

А вот в Туркестанской и Кызылординской областях могут возникнуть проблемы. Объём Шардаринского водохранилища на 12 марта составляет 4 669 миллиона кубометров (в аналогичный период 2023 года – 5 030 миллиона кубометров).

"Согласно прогнозного графика Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии с 1 октября 2023 года по 1 апреля 2024 года приток воды в Шардаринское водохранилище составляет 11 171 млн.м3. По состоянию на 12 марта 2024 года в водохранилище поступило 8 650 млн.м3 воды или 78% от намечаемого объёма. При сохранении текущей ситуации в водохранилище до 1 апреля 2024 года ожидается поступление воды в объёме около 9 500 млн.м3. Из-за малого наполнения верховых водохранилищ (Токтогул, Андижанское, Чарваское) в период вегетации из стран верхнего течения реки Сырдарья необходимый объем воды может не поступить, вследствие чего может возникнуть ряд проблем по обеспечению поливной водой сельхозтоваропроизводителей Кызылординской и Туркестанской областей", - заявил спикер.

Поэтому акиматам рекомендуют исключить посевы риса на подвешенных площадях канала "Достык" в Мактааральском и Жетысайском районах Туркестанской области и в Кызылординской области.