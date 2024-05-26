Проблемы с мутной водой в Кульсары объяснили в акимате

Аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное совещание по вопросу водоснабжения города Кульсары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб региона по ЧС.

На совещании стало известно о причине нарушения очистки воды.

"Она заключается в вводе в эксплуатацию лупинга магистрального водовода Астрахань - Мангышлак. Из-за притока на водоочистные сооружения воды с повышенной мутностью, водоочистные сооружения не успевали очистить воду, в связи с этим город Кульсары недополучал требуемый объем воды. Так же мутность воды не соответствовала стандартам", — говорится в сообщении.

Аким области поручил принять меры по устранению причин повышения мутности воды.