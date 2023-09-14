Проблемы с бесплатными лекарствами и "мертвые души" выявили прокуроры в медучреждениях Астаны

Слабую работу по профосмотрам и скринингам, проблемы с обеспечением бесплатными лекарствами и другие недочёты выявили прокуроры в медучреждениях Астаны. Ситуацию рассмотрели на заседании коллегии по вопросам состояния законности в сфере здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

В работе коллегии приняли участие руководители Управления общественного здравоохранения, Фонда социального и медицинского страхования, департаментов медицинского и фармацевтического контроля, труда и социальной защиты, а также главные врачи поликлиник.

"Отмечена слабая профилактическая работа, в том числе по профосмотрам детей, скрининговым исследованиям. Имело место завышение объёмов оказанных медицинских услуг, проблемы с обеспечением бесплатными лекарственными средствами, а также с работой по принципу "зелёного коридора" для лиц с подозрением на злокачественные новообразования. Установлены факты прикрепления организациями здравоохранения более 2,5 тысячи умерших лиц, а также выбывших за пределы страны", - сообщили в прокуратуре Астаны.

За допущенные нарушения виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

По результатам заседания коллегии выработаны механизмы по улучшению качества оказания медицинской помощи, искоренению допускаемых нарушений и проблемных вопросов. Инициированы изменения в действующее законодательство.