Проблемы наркозависимых, сельчан и студентов: что волнует кандидатов в президенты РК

Кандидаты в президенты Казахстана продолжают встречи с избирателями в регионах и предлагают масштабные реформы, передаёт BaigeNews.kz.

Нурлан Ауесбаев встретился со столичными жителями в конференц-зале отеля "Жумбактас". Собравшимся он рассказал о том, что первоочередная задача, стоящая перед страной – это реформа политической системы.

По мнению кандидата, Казахстан должен перейти к парламентско-президентской форме управления. То есть полномочия президента должны быть существенно пересмотрены.

"Главную роль в управлении государством должен играть парламент. Причём законотворческий орган следует переформатировать. Первый шаг в этом направлении – упразднение сената. Мажилис следует укрепить", - заявил кандидат.

Для этого в предвыборной программе Ауесбаев предлагает увеличить количество депутатов мажилиса. Он также говорит о том, что депутаты должны избираться по партийным спискам лишь на 50 процентов. Половина народных избранников должна формироваться из числа самовыдвиженцев по одномандатным округам. Это, считает кандидат на высший пост, повысит ответственность парламентариев перед электоратом.

Жигули Дайрабаев продолжает агитационную работу в ЗКО. Кандидат провёл встречу с преподавателями и студентами Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. Обсуждали трудоустройство выпускников.

"Не секрет, что есть разница в уровне жизни в сельской местности и городе. Молодые люди, чётко осознавая это, сразу после завершения обучения пытаются устроиться на работу и обосноваться в городе. Но, как мы уже говорили, развитие аулов становится одним из главных направлений государства. Поэтому необходимо внести изменения в программу "С дипломом в село", – отметил Дайрабаев.

Кандидат считает, что молодые люди должны возвращаться в сельскую местность и вносить свой вклад в развитие малой родины. Для этого должны быть созданы все условия. Это единственный способ восполнить дефицит квалифицированных специалистов в сельских населённых пунктах.

"Почему выпускники сельхозвузов страны не едут работать по специальности? Во-первых, из-за низкой заработной платы в сельском хозяйстве. Во-вторых, из-за сложных бытовых условий проживания на селе – во многих сёлах нет холодной воды, Интернета, очень плохие дороги. В-третьих, из-за отсутствия условий для развития детей. Поэтому нужно совместно решать проблемы села и сельского хозяйства, как предлагает партия "Ауыл"", – считает Жигули Дайрабаев.

Кандидат также посетил предприятие "Жайык Ет" и встретился с трудовым коллективом. Современный мясоперерабатывающий комплекс выпускает восемь тысяч тонн продукции. Предприятие намерено увеличить объёмы производства. Однако, по словам руководства завода, возникают трудности с получением кредитов.

Дайрабаев отметил, что ранее уже предложил создать специальный агробанк, который будет предоставлять беспроцентные кредиты для желающих создать агробизнес и укрепить аграрную отрасль.

"Беспроцентный кредит должен предоставляться крестьянам и фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, на открытие сельскохозяйственных производственных кооперативов и расширение частного бизнеса. Данный актуальный вопрос прописан и в моей предвыборной программе. Если мы намерены развивать сельскохозяйственную отрасль, мы должны поддержать наших граждан, которые трудятся в этом направлении", – сказал кандидат.

А Каракат Абден предложила создать министерство по делам семьи и демографии. Об этом она сказала на встрече с избирателями в Туркестане.

Как отметила кандидат, все проблемы общества заключаются в семье. Успеваемость детей, проблемы с социальной адаптацией, суициды, бытовое насилие, трудности матерей и старшего поколения – корень этих проблем надо искать в семье. Абден выразила обеспокоенность тем, что вопросы демографии и семьи рассматривают совершенно разные ведомства: министерства социальной защиты, просвещения, науки и высшего образования, здравоохранения, внутренних дел, акиматы.

"Проблемами семьи и демографии в стране занимаются самые различные ведомства, между которыми нет координации и взаимодействия. Такими методами сложно оказывать полноценную поддержку институту семьи. Для этих министерств семья и члены семьи – это лишь индикаторы. К примеру, для ведомств развод в семье не является трагедией, это всего лишь изменение записей в базе данных. Ни один госорган не рассматривает гражданина через призму семьи. А для нашего общества главной ценностью является семья, её целостность и счастье в ней", - сказала в кандидат.

По словам Абден, поддержка и укрепление семьи — залог успешного развития страны. Увеличение численности населения и крепкие семьи – это главные показатели, к которым должно стремиться государство.

Члены Республиканского общественного штаба кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева провели встречи с жителями Туркестанской области и Шымкента.

В Туркестане состоялась встреча с общественностью, аксакалами и лидерами общественного мнения региона, на которой присутствовало порядка 350 человек. Особое внимание было уделено блоку предвыборной программы кандидата, посвящённому развитию регионов и улучшению социальной инфраструктуры на селе.

"Осталось всего несколько дней до выборов, которые определят будущее страны на ближайшие годы. Жители южных регионов всегда отличались особой политической культурой. Думаю, и в этот раз они проявят высокую гражданскую активность и покажут самую высокую явку на выборах. Это важно для успешного развития страны, это важно для всех казахстанцев", - отметил член Республиканского общественного штаба Елнур Бейсенбаев.

На площадке одной из местных теплиц члены РОШ рассказали местным аграриям и сельской молодёжи о мерах по повышению производительности сельского хозяйства, отражённых в предвыборной программе.

После члены штаба посетили строящийся Ледовый дворец. На встрече со строителями говорили о поддержке людей труда.

В Шымкенте на встрече с аксакалами, представителями интеллигенции и известными общественными деятелями обсуждены основные направления предвыборной программы кандидата "Справедливый Казахстан: для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

В разговоре с молодыми учёными и изобретателями сторонники Токаева затронули вопрос поддержки науки. Далее члены штаба встретились с работниками предприятий специальной экономической зоны "Оңтүстік". Они обратили внимание собравшихся на вопросы поддержки МСБ и защиты трудовых прав работников, отражённых в предвыборной программе Касым-Жомарта Токаева.

Кандидат Мейрам Кажыкен побеседовал со студентами Жамбылского политехнического колледжа. Молодёжь интересовалась мнением кандидата о современной ситуации в стране и мире. Один из учащихся спросил, как Кажыкен относится к союзу пяти тюркских государств – Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.

"Я поддерживаю этот союз. В мире сейчас проживает порядка 200 миллионов тюрков. Недавно в Самарканде прошёл саммит Организации тюркских государств. Участники поднимали этот вопрос. Хочу подчеркнуть, что я за союз тюркских народов, а не за объединение в одно государство. Объединившись, мы сможем защитить свою независимость. Мы все знаем, что сейчас происходит в Украине. Президент Турции сказал, что при возникновении внешних угроз, его страна окажет поддержку Казахстану", - сказал он.

Отвечая на вопрос об обороноспособности нашей республики, Кажыкен отметил, что сейчас то время, когда необходимо начать активное производство своего вооружения.

"Нам нужно быть сильными, нужно разработать новую военную доктрину с учётом реалий, производить свою технику, например, военные дроны. Для этого есть все возможности. Раньше мы закупали технику в России. Но нам необходимы новые технологии, современное вооружение. Это важный вопрос национальной безопасности. Если будем сильными – нас будут уважать. Так ведь?" - подчеркнул кандидат.

Молодому поколению было интересно развитие IT-сферы, поскольку она стирает границы между государствами и даёт большие возможности. Мейрам Кажыкен выразил согласие со студентами. Он уточнил, что несмотря на отсутствие в его программе этого пункта, он всецело будет поддерживать эту отрасль экономики. IT-технологии повышают качество жизни каждого человека.

"Как я говорил на дебатах, без цифровых технологий невозможно развитие экономики. И этому направлению необходимо финансирование. Им должен заниматься частный бизнес, а государство должно способствовать развитию цифровизации, увеличению проектов", - добавил он.

Беспокойство студенты выразили по поводу роста цен и инфляции.

По словам кандидата, причинами этому являются незначительное собственное производство продовольственных товаров и импорт.

"Рост цен происходит из-за того, что у нас нет производства. К примеру, раньше в южных областях в большом количестве выращивали сахарную свёклу. Но затем производство снизилось. Недобросовестные продавцы и оптовики прячут сахар на складах, создавая дефицит и ажиотаж. И народ уже готов покупать килограмм сахара не за прежние 300 тенге, а за 500-1000 тенге. Все мы покупаем одежду, еду. 70 процентов из этого импортируется за доллары. Вот и рост цен. Нам нужно поднимать своё производство товаров и услуг, поставить заслон импорту, помочь нашим товаропроизводителям, создать условия для них. Тогда цены придут в порядок. В северные регионы привозят мясные и молочные продукты из России, хотя мы сами можем все это делать - скот есть. При этом наша продукция не может выйти на рынок соседней страны. Потому что мы в составе ЕАЭС", – сказал он.

Кандидат не обошёл стороной тему молодёжной политики. Кажыкен подчеркнул важность предоставления молодому поколению всех возможностей для саморазвития во всех сферах жизнедеятельности.

В конце встречи студенты переспросили кандидата, все ли реформы, которые он озвучил, будут реализованы.

"30 лет нас кормили этим "завтра". Все будет скоро, завтра. Но пришло время изменений, время перемен. И они будут точно", - подытожил Мейрам Кажыкен.

Кандидат в президенты Казахстана Салтанат Турсынбекова посетила филиал Республиканского научно-практического центра психического здоровья в Павлодаре. Здесь реабилитацию проходят зависимые от алкоголя и наркотиков граждане.

"Я хочу, чтобы вы воспринимали меня как человека, который хорошо знает эту проблему. Поскольку в жизни близких для меня людей эта проблема была. Были ночи, когда я сидела вместе с этим человеком, плакала, отговаривала, злилась. Я всегда хотела, чтобы в жизни моих близких людей, подруг и всех казахстанцев не случалось подобного. Именно по этой причине в Павлодаре я приехала в этот центр. Хотя региональный штаб предлагал и заводы, и больницы, и другое. Но мне самой небезразлична ваша проблема, я хочу изменить ситуацию с распространённостью наркотиков и алкоголя в стране", - отметила она.

Общественный деятель привела мировую и отечественную статистику.

"В мире насчитывается около 275 миллионов людей, активно употребляющих психоактивные вещества. Наркотики ежегодно становятся причиной гибели более 500 тысяч человек. Для Казахстана с населением в 19 миллионов человек даже незначительный показатель наркотизации представляет серьёзную угрозу национальной безопасности. По данным Минздрава, в стране зарегистрировано более 18,5 тысячи наркоманов. Из них 1,5 тысячи женщин", - отметила она.

Турсынбекова подчеркнула, что это только официальные данные. На самом деле наркозависимых гораздо больше. Это связано с тем, что на смену так называемым "традиционным" наркотикам пришли новые психоактивные вещества. Ежегодно синтезируется более 20-25 новых видов психоактивных веществ. От остальных видов наркотических средств их отличает относительная дешевизна, ярко выраженное психотропное действие и быстрое формирование зависимости, чему в особенности подвержена молодёжь.

Правозащитница подняла тему "закладчиков", которыми часто становятся школьники.

"Основная проблема в том, что психоактивные вещества просты в изготовлении. Практически все компоненты вполне легальны и доступны. Все эти факторы делают синтетические наркотики привлекательными для молодёжи, которая склонна к экспериментам над своим сознанием и не понимает всей опасности", - поделилась Турсынбекова.

По мнению кандидата, важно создавать сообщества из числа лиц, которые преодолели свою зависимость. Акиматы должны им всячески оказывать поддержку и помощь.