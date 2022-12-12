Проблемы граждан нужно решать до обращений в соцсетях - политолог

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Сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева прошло расширенное заседание правительства, на котором глава государства подвёл итоги социально-экономического развития страны. Политолог и общественный деятель Адиль Сайлаубек проанализировал это выступление и отметил самое важное в речи президента, передаёт BaigeNews.kz.

"Я думаю, что сегодня на заседании наш президент высказался правильно и вовремя. Акцентировалось внимание на том, что у нас в стране низкий уровень качества жизни. Глава государства дал три года на улучшение работы ТЭЦ, дал акимам конкретные указания. Основной упор был на улучшение жизни населения. Конечно, подорожание продовольствия - это мировая тенденция, но, по сравнению с прошлыми годами, качество жизни населения в Казахстане значительно ухудшилось. Президент это подтвердил. В этой связи он дал указания не увлекаться соцсетями, хайпом", - сказал Адиль Сайлаубек.

Населению важна возможность высказаться, люди должны быть услышанными, считает политолог.

"Как отметил президент, министры и акимы должны своевременно отрабатывать все эти моменты. Это говорит о том, что глава государства всё переосмыслил. Это было и в его предвыборной программе. Я думаю, что проблемы нужно решать до того, как простые граждане их высказывают, до обращений в соцсетях. Президент хотел об этом сказать", - отметил спикер.

По его словам, социальные сети стали хорошей площадкой для власти и общества, но это не всегда успешный формат для решения вопросов.

"Акимам всех уровней нужно работать сообща. Касым-Жомарт Токаев также отметил, что у нас не хватает людей, которые думают о народе, его проблемах. Президент уже назначил акимов всех областей, городов и районов. Но, как мы все знаем, основные работники - это замакимы и вице-министры. Нужно учитывать мнения каждого. Ведь миллионы казахстанцев не зря высказываются. Проблемы есть и в образовании, и в медицине. Нужно действовать, народ уже устал от слов и обещаний. Но один в поле не воин, нужно поддержать президента, его мысли, которые улучшат нашу жизнь", - заявил политолог.

Все нужные законы и программы уже существуют, считает Сайлаубек. Нужно найти только лучший механизм для работы вместе с народом.