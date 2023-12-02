Проблемным заёмщикам в Казахстане хотят запретить выдавать кредиты

Казахстанцам, у которых уже есть один проблемный кредит, могут запретить брать другие займы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Такую норму планируют закрепить в законодательстве, заявил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов.

Сейчас ведомство работает над снижением долговой нагрузки казахстанцев. 1,5 миллиона заёмщиков имеют просрочку по кредитам более 90 дней.

"До конца 2024 года со всеми 1,5 млн человек банки и МФО должны провести соответствующую работу для того, чтобы снизить эту кредитную нагрузку. Мы хотим ограничить максимальную сумму потребительских займов, потому что мы видим, что они выдаются часто на сумму свыше 100 млн тенге. Иногда до 1 млрд тенге доходят. Чтобы не наращивать долг на население, мы хотим ограничить верхнюю планку потребительских займов. Пока отрабатываем вместе с банковским сообществом", - сказал Олжас Кизатов.