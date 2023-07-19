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Проблема на проблеме: как в области Ұлытау решают вопрос с ремонтом дорог
"Когда же начнется ремонт дорог области Ұлытау?". Пожалуй, этим вопросов задается чуть ли не каждый автовладелец этого региона. Многомиллиардное финансирование, бесчисленные тендеры и подрядные организации, но хороших дорог как не было, так и нет. Так когда же улучшится дорожная инфраструктура улытауских дорог? Об этом в обзорном материале корреспондента BaigeNews.kz.
В управлении дорожного транспорта области уверены, в этом году они отремонтируют более 170 километров дорог.
Среди них три крупных республиканских дороги: "Жезказган - Караганда", "Жезказган - Кызылорда", а также "Жезказган - Аркалык". Практический все эти дороги были построены еще в 70-х годах прошлого столетия. И с тех пор не видели капитального ремонта. А некоторые даже среднего или ямочного.
Теперь чуть подробнее о каждом из них.
Самая нашумевшая среди этой тройки – трасса ведущая из Жезказгана в Кызылорду. Протяженность данной дороги, относящейся к области Улытау – 208 километров. 5 лет назад этим крупным проектом заинтересовались Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития. В итоге в 2020 году первый в этом списке банк выделил 90 миллиардов тенге на ремонт трассы. Чинить эту дорогу изъявила желание китайская компания. Однако, в связи с резким скачком цен на материалы, вышеуказанной суммы стало недостаточно. В итоге китайские дорожники отказались от контракта. Пришлось отправить проект на корректировку. После перерасчетов, проект подорожал на целых 40 миллиардов, и составил в общей сложности 130 миллиардов тенге.
"Все. Деньги предусмотрены. Почему бы не начать уже ремонт?" спрашивают многие. Но тут появились другие нюансы.
Так как у Азиатского банка (АБР) свои условия, согласно которым у подрядных фирм годовой оборот должен превышать миллиард тенге, многие дорожно-строительные фирмы не подошли по требованиям.
Чтобы решить эту проблему, было решено поделить ремонтные участки на 8 кусков. Каждому подрядчику по 22 километра дорог.
"Конкурс на ремонт дороги предусматривает два этапа. Из-за определенных условий АБР, касающееся оборота подрядных фирм за год, дорогу вероятно будут строить арабские, китайские и турецкие фирмы. Думаем, если закончим конкурсные процедуры к осени и определим подрядчиков, это уже будет хорошо для нас. Честно говоря, уже стыдно перед народом. Надо начинать ремонт. Все так затянулось", - говорит руководитель управления дорожного транспорта области Жомарт Бегаев.
По словам главного дорожника региона, если к осени будут определены все подрядные фирмы, тогда начнутся подготовительные работы. А уже с весны можно будет начинать ремонт.
"Ремонтные работы в 2023 году не начнутся. Ремонтировать дорогу начнут только к апрелю или в мае. И то, если к осени подведут итоги конкурса", - добавил Жомарт Бегаев.
Кстати, с трассой, которая следует из Караганды до Жезказгана, дела обстоят чуть лучше.
Из общей протяженности 355 километров лежат на территории региона Ұлытау. Сам Президент страны отметил его плохое состояние, и дал поручение привести в порядок дорожное полотно. Сказано – сделано. В этом году из 452 километра дорог решили отремонтировать чуть менее 10%, т.е. 40 километров. Из них 28 километров на территории области Ұлытау, остальные 12 километров принадлежат Карагандинской области. Дорогу как раз будут делать на границе этих двух областей.
Третий объект на котором идут ремонтные работы - Трасса "Улытау - Аркалык". Протяженность трассы составляет 200 километров. Тут уже местная власть не особо напрягаются. Поэтому решили сделать средний ремонт дороги методом "recycling", который подразумевает восстановление дорожных слоев с повторным использованием материала, без его нагрева. По плану каждый год будут ремонтировать от 20 и больше километров дорог.
Помимо этого в Улытауском регионе есть дороги областного значения, протяженность которых составляет 896 километров. В 2023 году на ремонт было выделено 2 миллиарда 397 миллионов тенге.
Теперь что касается ремонта городских внутриквартальных улиц. В текущем году на прокладку асфальта улиц Жезказган было выделено свыше 3 миллиардов тенге. Эти средства будут направлены на обновление асфальта на 12 улицах и дворах.
По плану будут в первую очередь ремонтировать три главные улицы. Однако, эти планы тоже не пошли гладко. Так как подрядные организации, участвовавшие в конкурсе были недовольны итогами, и начали подавать друг на друга жалобы. В итоге, из-за судебных разбирательств начало работы застопорилось, и только сейчас начинают ремонт.
Как оказалось, проблем в дорожно-строительной сфере области Ұлытау достаточно.
Одним из них является отсутствие специальной лаборатории. Данну проблему власти и "Национальный центр качества дорожных активов" решают слаженно. Местная власть предоставляет Центру здание, а он в свою очередь оборудуют лабораторию. Кстати, данный центр заключил договор с дорожным управлением области меморандум на 50 миллионов тенге. Согласно которому, они должны отслеживать качество строящихся дорог.
С лабораторией разобрались. Теперь же надо решать проблему доставки щебня на ремонтные участки. Так как щебеночный завод в регионе единственный и практический весь грузовой транспорт берет щебень оттуда. И соответственно, проезжает по имеющимся и проходящим средний ремонт дорогам. Как говорит глава управления, ремонтируя одну дорогу, им приходится рушить другую. И пока что решения проблемы нет.
Еще одна проблема в регионе – дефицит битума. Если быть точнее, острый дефицит именно в ремонтный период. Нефтезаводы, с которыми работают местные дорожники предупреждают о таком дефиците в зимнее время, и просят дорожников запастись больше битумом. Однако, строители дорог зачастую не имеют больших резервуаров для запаса этого материала. В итоге, в начале сезона они покупают битум по 110 тенге, а в период дефицита в три раза дороже.
Что будет когда начнется интенсивное строительство республиканских трасс? Дорожники, как cказала героиня известного романа "Унесенные ветром" Скарлетт О'Хара, подумают об этом завтра. Как говорится, главное начать, а дальше все сложится.
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