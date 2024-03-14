Проблема бытовых отходов в стране решалась хаотично – сенатор

Депутат сената Закиржан Кузиев раскритиковал предпринимаемые в Казахстане меры по борьбе с мусором, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сенатор отметил, что ежегодно в стране образуется около 4,5 миллиона тонн коммунальных отходов. В прошлом году обнаружено более 5,5 тысячи нелегальных свалок. Из трёх тысяч полигонов только 324 или 21 процент соответствовали экологическим и санитарным стандартам.

Кузиев подчеркнул, что с момента обретения независимости проблема бытовых отходов в стране решалась хаотично. Государство занималось ликвидацией несанкционированных свалок, устанавливало контейнеры для раздельного сбора отходов. Однако эти меры были не системные, поэтому не дали результата.

"Утилизация опасных и медицинских отходов, технологии, используемые при утилизации, не соответствуют нормативам, при этом осваиваются большие бюджетные средства. Единственным значимым достижением стало строительство крупнейшего в Центральной Азии завода по сортировке и переработке мусора в Алматы. Однако сейчас, к сожалению, он закрыт. Не работают и два новых завода в Актобе и Семее, построенные за пять миллиардов тенге. Отчёты министерства экологии, касающиеся успехов в сортировке мусора, часто кажутся обнадёживающими, но реальность далека от идеала", – возмутился сенатор.

По информации депутата, вместо заявляемых 20 процентов сортировке подвергаются лишь около 5-6 процентов отходов, остальное направляется на свалку. В качестве примера депутат отметил опыт европейских стран, принцип которых заключается в сокращении отходов, их переработке и повторном использовании. Сенатор подчеркнул, что Германия и вовсе к 2030 году планирует отказаться от полигонов для захоронения коммунальных отходов и стимулирует их переработку.