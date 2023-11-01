Пробки образовались на казахстанско-российской границе

В пунктах пропуска "Жайсан" и "Алимбет" на казахстанско-российской границе произошло скопление грузовых машин, передаёт BaigeNews.kz.

"Это связано с увеличением транспортировки плодоовощной продукции и носит сезонный характер. Пункты пропуска в Актюбинской области работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось. Просим учесть сложившуюся ситуацию и по возможности скорректировать маршрут передвижения", - сообщили в пограничной службе КНБ РК.