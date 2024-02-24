Пробка из 500 большегрузов образовалась на границе в ЗКО

В ЗКО на посту "Сырым" на границе с Россией образовалась многокилометровая очередь из большегрузов. Проезда ожидают около 500 фур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Дальнобойщики говорят, что простаивают в очереди по трое суток.

"Ну, в чём причина? Морозы стояли, дороги были закрыты. Очередь растянулась на десятки километров. Большегрузы полностью заняли одну полосу, поэтому легковым остаётся передвигаться только по встречной", — говорит дальнобойщик Юрий Чуприн.

Водители рассказывают,что в начале месяца им пришлось подолгу стоять на закрытых из-за непогоды трассах в разных регионах страны, а когда дороги открыли, все в короткое время добрались до границы. Поэтому и образовалась такая огромная очередь. Пункт пропуска "Сырым" большинство выбирает из-за того, что здесь есть рентген-установка. Это очень облегчает досмотр груза.

В Пограничной службе отмечают: пункт пропуска в задержке не виноват, специалисты работают в обычном режиме. Но советуют дальнобойщикам, направляющимся в Россию, пока выбирать другие посты.