Пробка из 500 большегрузов образовалась на границе в ЗКО
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ЗКО на посту "Сырым" на границе с Россией образовалась многокилометровая очередь из большегрузов. Проезда ожидают около 500 фур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Дальнобойщики говорят, что простаивают в очереди по трое суток.
"Ну, в чём причина? Морозы стояли, дороги были закрыты. Очередь растянулась на десятки километров. Большегрузы полностью заняли одну полосу, поэтому легковым остаётся передвигаться только по встречной", — говорит дальнобойщик Юрий Чуприн.
Водители рассказывают,что в начале месяца им пришлось подолгу стоять на закрытых из-за непогоды трассах в разных регионах страны, а когда дороги открыли, все в короткое время добрались до границы. Поэтому и образовалась такая огромная очередь. Пункт пропуска "Сырым" большинство выбирает из-за того, что здесь есть рентген-установка. Это очень облегчает досмотр груза.
В Пограничной службе отмечают: пункт пропуска в задержке не виноват, специалисты работают в обычном режиме. Но советуют дальнобойщикам, направляющимся в Россию, пока выбирать другие посты.
"В данный момент пункт пропуска "Сырым автомобильный" работает в штатном режиме, сбоев никаких нет, пропускная способность, в принципе, в среднем осуществляется в норме. По ЗКО, помимо пункта пропуска "Сырым автомобильный", дислоцируются ещё пункты пропуска "Таскала", "Шаган" двусторонний, пункт пропуска "Аксай". В данный момент в тех направлениях такого скопления не наблюдается", — сказал начальник отдела пограничного контроля департамента Пограничной службы по ЗКО Саламат Кенжегулов.
Самое читаемое
- Ростовщик держит в страхе село в Акмолинской области
- Иностранец заплатил мошеннику пять млн тенге за лук в Таразе
- КНБ задержал карагандинца по подозрению в киберпреступлениях в сфере госуслуг
- 17 млн тенге выплатит предприятие заболевшему раком сотруднику в Актобе
- Нелегальный цех по разделке мяса шокировал проверяющих в Шымкенте