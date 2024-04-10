Призывал к нарушению целостности Казахстана и разжигал рознь. Приговор вынесли в Караганде

Городской суд в Сарани вынес приговор мужчине, оскорблявшему в соцсетях украинцев, разжигавшему межнациональную рознь и призывавшему к нарушению целостности Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Уголовное дело поступило в суд с заключённым между Г. и заместителем прокурора Карагандинской области процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины.

"Согласно процессуальному соглашению гражданин Казахстана Г. призывал к нарушению целостности Республики Казахстан, а также разжигал национальную рознь и оскорблял национальную честь и достоинство украинцев с использованием сетей телекоммуникаций", - сообщили в суде.

На заседании Г. поддержал заключённое процессуальное соглашение и собранные по делу доказательства не оспаривал.

"Виновность Г. подтверждается его показаниями, изъятым видеофайлом на канале KozAsu в мессенджере Telegram, заключениями судебных экспертиз. Г. осуждён по части 1 статьи 174 и части 2 статьи 180 УК РК к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности", - уточнили в суде.

Приговор вступил в законную силу.