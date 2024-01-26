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Приём заявок на участие в программе "Елорда Жастары" стартует в Астане

Сегодня, 17:57
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 17:57
Сегодня, 17:57
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

С 1 февраля в Астане стартует приём заявок на участие в программе льготного кредитования "Елорда Жастары", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Программа позволяет приобрести собственную квартиру на первичном/вторичном рынке в столице через АО "Отбасы банк".

Всего банк предоставит 80 кредитных займов.

Условия программы:

  • максимальная сумма займа – 18 миллионов тенге;
  • первоначальный взнос – 10 процентов;
  • ставка по займу - пять процентов годовых;
  • срок кредитования до 25 лет.

Общие требования:

  • возраст, не достигший 35 лет на момент подачи заявки;
  • наличие постоянной беспрерывной адресной регистрации в Астане за последний год;
  • отсутствие арендного жилья с правом выкупа, арендного жилья без права выкупа или жилья на праве собственности (общей совместной собственности супругов, общей долевой собственности совместно с другими членами семьи, включаемых в заявление), за исключением в аварийном состоянии, грозящем обвалом (обрушением) за последние пять лет и на момент подачи заявки;
  • стаж официальной работы участника в выбранной сфере не менее последнего одного года на момент подачи заявления;
  • наличие депозитного счета в АО "Отбасы банк" с накопленной суммой не меньше 1,8 миллиона тенге;
  • наличие дохода от трудовой или предпринимательской деятельности (без учёта пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений) за последние шесть месяцев на каждого члена семьи до 6-кратной величины прожиточного минимума включительно (260 442 тенге).

Участие могут принять работники как госучреждений, так и частных организаций Астаны, по следующим сферам деятельности:

  1. здравоохранение (медицинские работники, за исключением технического и административного персонала);
  2. образование (педагогические работники, за исключением технического и административного персонала);
  3. культура (профильные работники, за исключением технического и административного персонала);
  4. спорт (спортсмены и тренеры-преподаватели, за исключением технического и административного персонала);
  5. социальная сфера (профильные сотрудники, за исключением технического и административного персонала);
  6. вузы и НИИ (преподаватели и научные сотрудники, за исключением технического и административного персонала);
  7. журналисты (журналисты, корреспонденты, продюсеры, верстальщики, редакторы, режиссеры, звукорежиссеры, теле-радиоведущие, фотографы, инженеры по телерадиовещанию, графические и мультимедийные дизайнеры, техники по телерадиовещанию, аудио-видео операторы, монтажеры по телекоммуникациям, контент-менеджер, осветитель, веб-дизайнеры, менеджер по медиа планированию, медиа аналитик, за исключением технического и административного персонала);
  8. профильные сотрудники коммунальных предприятий/ учреждений Астаны (исключая сотрудников организаций в отраженных выше сферах, в том числе технический и административный персонал);
  9. граждане, не достигшие 35 лет, состоящие в очереди на жильё по категории "дети-сироты" в Астане, независимо от сферы деятельности;
  10. сотрудники департамента полиции Астаны (профильные сотрудники, за исключением технического и административного персонала);
  11. сотрудники ДЧС Астаны (профильные сотрудники, за исключением технического и административного персонала);

Выбранная сфера при заполнении заявки на участие должна совпадать со сферой, в которой вы осуществляете трудовую деятельность.

Отбор участников будет производиться с использованием начисления баллов от наибольшего к наименьшему:

  • за полный год стажа работы в выбранной сфере - пять баллов, за неполный год стажа работы в выбранной сфере – три балла;
  • наличие у заявителя или у супруга(-и) инвалидности I, II, III группы или детей с инвалидностью – 10 баллов. Если инвалидность имеется у нескольких членов семьи, баллы начисляются на каждого члена семьи с инвалидностью.

В случае набора участниками одинаковых баллов, преимущество получает участник, старший по возрасту.

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