Приём заявок на участие в программе "Елорда Жастары" стартует в Астане

С 1 февраля в Астане стартует приём заявок на участие в программе льготного кредитования "Елорда Жастары", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Программа позволяет приобрести собственную квартиру на первичном/вторичном рынке в столице через АО "Отбасы банк".

Всего банк предоставит 80 кредитных займов.

Условия программы:

максимальная сумма займа – 18 миллионов тенге;

первоначальный взнос – 10 процентов;

ставка по займу - пять процентов годовых;

срок кредитования до 25 лет.

Общие требования:

возраст, не достигший 35 лет на момент подачи заявки;

наличие постоянной беспрерывной адресной регистрации в Астане за последний год;

отсутствие арендного жилья с правом выкупа, арендного жилья без права выкупа или жилья на праве собственности (общей совместной собственности супругов, общей долевой собственности совместно с другими членами семьи, включаемых в заявление), за исключением в аварийном состоянии, грозящем обвалом (обрушением) за последние пять лет и на момент подачи заявки;

стаж официальной работы участника в выбранной сфере не менее последнего одного года на момент подачи заявления;

наличие депозитного счета в АО "Отбасы банк" с накопленной суммой не меньше 1,8 миллиона тенге;

наличие дохода от трудовой или предпринимательской деятельности (без учёта пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений) за последние шесть месяцев на каждого члена семьи до 6-кратной величины прожиточного минимума включительно (260 442 тенге).

Участие могут принять работники как госучреждений, так и частных организаций Астаны, по следующим сферам деятельности:

здравоохранение (медицинские работники, за исключением технического и административного персонала); образование (педагогические работники, за исключением технического и административного персонала); культура (профильные работники, за исключением технического и административного персонала); спорт (спортсмены и тренеры-преподаватели, за исключением технического и административного персонала); социальная сфера (профильные сотрудники, за исключением технического и административного персонала); вузы и НИИ (преподаватели и научные сотрудники, за исключением технического и административного персонала); журналисты (журналисты, корреспонденты, продюсеры, верстальщики, редакторы, режиссеры, звукорежиссеры, теле-радиоведущие, фотографы, инженеры по телерадиовещанию, графические и мультимедийные дизайнеры, техники по телерадиовещанию, аудио-видео операторы, монтажеры по телекоммуникациям, контент-менеджер, осветитель, веб-дизайнеры, менеджер по медиа планированию, медиа аналитик, за исключением технического и административного персонала); профильные сотрудники коммунальных предприятий/ учреждений Астаны (исключая сотрудников организаций в отраженных выше сферах, в том числе технический и административный персонал); граждане, не достигшие 35 лет, состоящие в очереди на жильё по категории "дети-сироты" в Астане, независимо от сферы деятельности; сотрудники департамента полиции Астаны (профильные сотрудники, за исключением технического и административного персонала); сотрудники ДЧС Астаны (профильные сотрудники, за исключением технического и административного персонала);

Выбранная сфера при заполнении заявки на участие должна совпадать со сферой, в которой вы осуществляете трудовую деятельность.

Отбор участников будет производиться с использованием начисления баллов от наибольшего к наименьшему:

за полный год стажа работы в выбранной сфере - пять баллов, за неполный год стажа работы в выбранной сфере – три балла;

наличие у заявителя или у супруга(-и) инвалидности I, II, III группы или детей с инвалидностью – 10 баллов. Если инвалидность имеется у нескольких членов семьи, баллы начисляются на каждого члена семьи с инвалидностью.

В случае набора участниками одинаковых баллов, преимущество получает участник, старший по возрасту.