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Приём заявок на ипотеку "Умай" закрыли спустя полдня после старта
За полдня казахстанки разобрали ипотечные займы по программе "Умай", передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в "Отбасы банке".
"Привлекательные условия по женской ипотеке Умай вызвали большой спрос во всех каналах продаж! Мы не ожидали, что лимит на выдачу кредитов будет достигнут уже в первую половину дня и к сожалению вынуждены закрыть прием заявок по всему Казахстану. Надеемся, что успешный опыт сотрудничества с Азиатским банком развития не будет последним! Мы будем держать вас в курсе всех новостей на нашем Instagram и Youtube", - оповестили в банке.
Эта информация вызвала много негатива со стороны тех женщин, кто не успел подать заявку. В комментариях на официальной странице "Отбасы банка" в соцсетях казахстанки возмущаются тем, что программа доступного жилья так быстро завершилась.
Напомним, ипотечная программа "Умай" предназначена для женщин. На кредитование гендерного продукта в этом году направили 15,6 миллиарда тенге.
Условия кредитования:
Максимальная стоимость жилья - 30 миллионов тенге.
Процентная ставка - 14,4% (ГЭСВ – от 15,4%) с последующим понижением до 3,5% - 5% (ГЭСВ от 3,6%).
Срок займа - от 6 месяцев до 25 лет.
Займы выдаются для покупки как первичного, так и вторичного жилья, в том числе и по договору долевого участия.
Если доход семьи не превышает 550 000 тенге, то первоначальный взнос - 15%. Если доход от 550 001 тенге до 640 000 тенге, то первоначальный взнос - 20%.
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