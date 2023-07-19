Фото: МИД РК

В Астане председатель комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев и председатель правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Меиржан Юсупов провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом США в Казахстане Дэниелом Розенблюмом, передаёт Baigenews.kz.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления для расширения двустороннего сотрудничества, а также работу действующих предприятий на территории страны.

Ардак Зебешев отметил, что США являются одним из стратегических и крупнейших иностранных инвесторов в экономику Казахстана с общим объемом инвестиций в размере более 60 миллиардов долларов. По его словам, Казахстан заинтересован в совместной реализации проектов в таких отраслях экономики, как обрабатывающая и горнодобывающая промышленности, фармацевтика, АПК и т.д.

В свою очередь, Дэниел Розенблюм подчеркнул решимость США в развитии инфраструктуры Транскаспийского "Среднего коридора" и других транспортных торговых маршрутов в рамках инициативы "Партнерство для глобальной инфраструктуры" (PGII), предложенной государствами "Большой семерки".

Он отметил, что успешный визит Торговой миссии США в июне текущего года символизирует взаимное желание сторон к дальнейшему развитию экономических отношений.

Председатель правления KAZAKH INVEST Меиржан Юсупов рассказал о деятельности национальной компании, мерах государственной поддержки инвесторов, а также подробно остановился на новых проектах транснациональных американских компаний таких, как Honeywell, GE Helthcare, Wabtec, Pfizer.

Валовый приток инвестиций из США в РК с 1993 года достиг 62,7 миллиардов долларов. По итогам 2022 года валовый приток инвестиций из США увеличился на 82 процента по сравнению с 2021 годом (с 2,8 миллиарда до более 5,1 миллиарда долларов).

Объем торговли между Казахстаном и США за 2022 год составила 3,05 миллиарда долларов, что на 37,2 процента больше, чем за предыдущий год (2,2 миллиарда долларов). При этом экспорт из РК в США превысил 1,15 миллиарда, а импорт в РК из США составил 1,89 миллиарда.