Присяжным хотят разрешить рассматривать дела по тяжким преступлениям

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В Мажилисе одобрили законопроект по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей.

Мажилисмены одобрили законопроект по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу, их предлагают наделить правом рассматривать тяжки дела. Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашит Жукенов, выступая с докладом, указал на больший процент оправдательных приговоров присяжными, чем судьями. Он отметил, что присяжные выносят оправдательные приговоры в пять раз чаще, до 10 процентов от рассмотренных дел.

"В общих судах эта цифра составляет 1,5-2 процента. По делам присяжных качество расследования более лучше, стороны более активны", - сказал Абдрашит Жукенов.

Верховный суд предлагает передать на рассмотрение присяжных дела по 13 тяжким и менее тяжким преступлениям:

принуждение к изъятию тканей и органов человека;

пытки;

рейдерство;

ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинских или фармацевтических работников, повлекшее смерть двух и более лиц;

незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекших тяжкие последствия;

незаконная охота;

нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц;

нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения;

управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека

Всего будет 44 состава преступлений для рассмотрения судами присяжных.

В кулуарах Мажилиса Абдрашит Жукенов уточнил, какие преступления точно не будут рассматриваться присяжные.

"Рассматриваться с первого января будут все особо-тяжкие, за исключением некоторых - это террористические, экстремистские и так далее. Не будет рассматриваться изнасилование малолетних. Теперь с 2024 года будут ряд тяжких преступлений - пытки, ДТП, которые повлекли смерть человека, рейдерство. Вот такие дела будут рассматриваться… Вообще мы считаем, что суду присяжных должно быть подсудно больше дел", - сказал Абдрашит Жукенов.

Депутат Ирина Унжакова отметила, что суд присяжных используется, если обвиняемый сам ходатайствует об этом.

"С 2015 года произошло определённое расширение. Однако статистика показывает, что после того, как список подсудных дел присяжным судом был расширен, количество дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей не увеличилось. Как оно колебалось между 40-50, так и осталось. В связи с этим вопрос: как вы планируете организовать свою работу, чтобы обвиняемые использовали своё право на обеспечение участия присяжных в судебном заседании таким образом, чтобы выполнение (поручения - Авт.) Главы государства не свелось к формальному расширению категории дел, которое в принципе никак не повлияет на практику", - сказала депутат.

Абдрашит Жукенов подтвердил, что проблемы есть и количество дел ежегодно рассматриваемых судами присяжных составляет около 50. В то время как в 2010-2012 годах, когда была подсудность по всем особо-тяжким преступлениям, число рассматриваемых дел судами присяжных возростало до 300 дел в год.

"Тогда был пик дел, когда рассматривали, и это было обществом принято. К сожалению, с учётом возможностей государства было снижено. Я уже говорил, с первого января 2023 года подсудность присяжных переходят все дела по особо-тяжким преступлениям. Мы ожидаем, что опять, как было в 2010 году, будет большой рост. И будет суд присяжных. Но что нужно делать? Я думаю, надо пропагандировать. И у нас в Верховном суде есть, мы думаем, что мы будем транслировать некоторые заседания, чубы народ видел. Но что касается вообще суда присяжных, мы должны пропагандировать, это очень нужный механизм. (...) Что самое главное - суд присяжных утверждает основные принципы уголовного процесса - это состязательность и равноправие сторон, презумпция невиновности, он снижает обвинительный уклон. По этим делам органы уголовного преследования досудебное расследование проводят очень тщательно, потому что в суде доказательства должны быть достаточные. И суд, и прокуроры, и адвокаты", - сказал он.

Абдрашит Жукенов добавил, что суд присяжных в Казахстане смешанный. Вердикт выносят 10 присяжных и один судья.