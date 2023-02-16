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  • Присвоить аэропорту Павлодара имя академика Каныша Сатпаева предложили депутаты сената
inform.kz Сегодня, 13:43
146
Сегодня, 13:43
146
Фото: inform.kz

Присвоить аэропорту Павлодара имя академика Каныша Сатпаева предложили депутаты сената

Отметить на высоком идеологическом и организационном уровне 125-летие выдающегося сына казахского народа, первого академика - выходца из стран Востока, учёного с мировым именем, известного государственного и общественного деятеля Каныша Сатпаева призвал сенатор Алтынбек Нухулы, передает BaigeNews.kz.

В своём депутатском запросе на имя премьер-министра страны депутат подчеркнул необходимость утверждения Плана мероприятий к юбилею ученого.

Сенатор также предложил создать государственную комиссию для рассмотрения и утверждения данного Плана мероприятий. В нём, как подчеркнул сенатор, охвачены как общегосударственные, так и региональные меры.

"Предлагается присвоить имя "Академик Каныш Сатпаев" аэропорту города Павлодара - малой родине учёного, подготовить и издать полное десятитомное и пятитомное академическое собрание сочинений первого академика, а также переиздать дополненную и переработанную энциклопедию на двух языках. Важно отреставрировать функционирующие в Казахстане музеи Сатпаева в соответствии с современными требованиями, возвести мемориальный комплекс в местности, где родился Каныш Сатпаев, а также начать строительство 30-километровой туристской дороги, о чём был сделан ранее депутатский запрос", - заключил сенатор.

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#аэропорт #Павлодар #Алтынбек Нухулы
Артём Волков Журналист
Сегодня, 13:43
146
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