Присвоить аэропорту Павлодара имя академика Каныша Сатпаева предложили депутаты сената

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Отметить на высоком идеологическом и организационном уровне 125-летие выдающегося сына казахского народа, первого академика - выходца из стран Востока, учёного с мировым именем, известного государственного и общественного деятеля Каныша Сатпаева призвал сенатор Алтынбек Нухулы, передает BaigeNews.kz.

В своём депутатском запросе на имя премьер-министра страны депутат подчеркнул необходимость утверждения Плана мероприятий к юбилею ученого.

Сенатор также предложил создать государственную комиссию для рассмотрения и утверждения данного Плана мероприятий. В нём, как подчеркнул сенатор, охвачены как общегосударственные, так и региональные меры.