Присваивать ИИН младенцам прямо в роддоме предложил депутат

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Депутат мажилиса парламента РК Константин Авершин предложил присваивать ИИН младенцам прямо в роддоме, чтобы исключить продажу ребёнка до получения его свидетельства о рождении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Кроме этого, он предлагает дать возможность всем бездетным семейным парам проводить ЭКО за счёт государства, а также поднять архивные данные.

"Создать интеграцию - перекрёстную систему учёта родившихся детей и их последующей жизни через системы здравоохранения, образования, юстиции. Провести сверку количества родившихся детей за каждый год в роддомах, перинатальных центрах с 2015 года, и количество полученных свидетельств о рождении и присвоенных ИИН", - сказал депутат на пленарном заседании мажилиса.