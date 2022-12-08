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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 02:15
207
Сегодня, 02:15
207
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Присваивать ИИН младенцам прямо в роддоме предложил депутат

Депутат мажилиса парламента РК Константин Авершин предложил присваивать ИИН младенцам прямо в роддоме, чтобы исключить продажу ребёнка до получения его свидетельства о рождении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Кроме этого, он предлагает дать возможность всем бездетным семейным парам проводить ЭКО за счёт государства, а также поднять архивные данные.

"Создать интеграцию - перекрёстную систему учёта родившихся детей и их последующей жизни через системы здравоохранения, образования, юстиции. Провести сверку количества родившихся детей за каждый год в роддомах, перинатальных центрах с 2015 года, и количество полученных свидетельств о рождении и присвоенных ИИН", - сказал депутат на пленарном заседании мажилиса.

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#торговля детьми #ИИН #роддом #депутаты #ЭКО #продажа ребенка
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:15
207
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