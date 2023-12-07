Пристройки для школ обеспечат местами 750 учеников в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда и встреч с населением Турксибского и Медеуского районов ознакомился с проектами пристроек к школам № 47 и 195, а также работой по строительству инженерных сетей в ряде микрорайонов, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках поручения главы города в единственной на Каменском плато государственной школе №47 появятся два корпуса для начальных классов на 300 мест.

Учебное заведение было построено в 1971 году, капитальный ремонт проводился однократно – в 2012-м. В рамках сокращения дефицита ученических мест, который по Медеускому району составляет около 3,5 тысячи, принято решение о расширении школы.

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин доложил главе города, что согласно проекту, одноэтажный корпус площадью 400 квадратных метров снесут, существующий трёхэтажный реконструируют и построят два новых – на 3 200 квадратных метров. В ходе работ также запланирована модернизация спортивного зала на 2 500 квадратных метров.

По развитию инженерных сетей аким района сообщил: строятся дополнительные резервуары, проект будет завершён до конца года.

Также в ходе рабочего объезда глава города посетил учебное заведение Медеуского района. Школа №195 – единственная образовательная организация для более чем 5 000 жителей микрорайона Альмерек. По поручению Ерболата Досаева, управлением строительства разработан проект пристройки на 450 ученических мест. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ерболат Досаев поручил управлению образования Алматы и районному акимату на этапе строительства предусмотреть комфортные условия для обучения и развития детей. Глава города отметил, что строительство дополнительных корпусов к общеобразовательным учреждениям отвечает программе развития Алматы до 2025 года по обеспечению качественной организации школ в шаговой доступности.

В ходе объезда аким города проинспектировал ход строительства инженерных сетей. В микрорайоне Альмерек первой очередью проекта в 2021 году было охвачено 852 абонента, до 15 декабря к бесперебойному водоснабжению и центральной канализации будет подключено еще 339 абонентов.

Ерболат Досаев также ознакомился с планами по благоустройству набережной реки Малая Алматинка. Глава города дал поручение районному акиму сделать качественный пешеходный переход под мостом для удобства жителей близлежащих микрорайонов.

В ходе рабочего объезда Ерболат Досаев провел встречу с населением, в ходе которой особо подчеркнул: город продолжит развиваться по принципу полицентричности с созданием благоприятных условий во всех районах.