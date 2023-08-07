"Пришли убивать" - родители застреленного в Алматинской области парня рассказали детали жуткого ЧП

17-летнего парня застрелили в Алматинской области. Марлен Айдарбекулы скончался в результате массовой драки в селе Байдибек би. Причина потасовки неизвестна. Родные жертвы уверены, что толпа намеренно шла убить молодого человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Среди ночи Марлена вызвали на улицу. Его ждали около 80 человек с оружием.

"Мой сын получил дробовое ранение. Выстрелил парень по имени Дамир. Ему 20 лет. Ружье, как выяснилось, принадлежало семье этого парня. Всего у них было две единицы оружия. Выходит, эти ребята пришли подготовленные, они пришли убивать", - сказал отец погибшего Айдарбек Омирбаев.

Марлен учился в колледже в Алматы. К родителям приехал на летние каникулы помочь по дому. Он был открытым и старался всем помогать, - со слезами на глазах делится убитая горем мать.

Полиция по факту смерти молодого человека завела сразу два уголовных дела. Девять подозреваемых в убийстве сейчас находятся в ИВС.

"По статьям 99, части 2, пунктам 9 и 14 и статьи 293, части 3 Уголовного Кодекса РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и доставили более 20 участников инцидента, девять из которых водворены в ИВС", - сообщил официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Родители погибшего боятся, что убийцы смогут избежать наказания. По их словам, подобные разбирательства группа молодых людей в селе устраивает регулярно.

"Их было 70-80 человек. Организованная бандитская группа. Это не случай, который произошел случайно. Они пришли согласованно, специально стреляли. Я никогда даже подумать не могла, что мой сын умрёт вот так от чьих-то рук", - сказала мать погибшего Эльнора Айдарова.

За убийство задержанным грозит от 15 лет тюрьмы. Остальным участникам смертельной потасовки может грозить до семи лет заключения.