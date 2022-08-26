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inform.kz Сегодня, 16:19
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Фото: inform.kz

Приостановлена работа call-центра "Астана Су Арнасы"

Главный коммуникатор сгорел в ГКП "Астана Су Арнасы". Из-за этого абоненты не могут связаться с компанией по телефону, передаёт BaigeNews.kz.

"Ночью сгорел главный коммуникатор ядро сети, в связи с этим в головном здании предприятия "Астана Су Арнасы" и в абонентских пунктах будет отсутствовать Интернет и локальная связь. То есть временно приостановлена работа call-центра и биллинговой связи (база данных). Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации", - сообщили в пресс-службе компании.

Процессы обещают восстановить в ближайшее время.

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#Астана Су Арнасы #связь
Сегодня, 16:19
221
Журналист

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