В Казахстане приняты профессиональные стандарты для специалистов по работе с молодёжью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Об этом сообщил министр информации и общественного развития Дархан Қыдырали в республиканской молодежной академии в Зеренде.

По словам министра, это позволит систематизировать работу и определить конкретные критерии отбора сотрудников молодежных ресурсных центров.

В Зерендинском районе Акмолинской области проходит молодежная Академия “Справедливый Казахстан - ответственный гражданин”, организованная министерством информации и общественного развития.

Более 100 молодых людей со всех регионов Казахстана за три дня приняли участие в различных тренингах и обменялись опытом. Об этом Дархан Кыдырали написал на своей странице.



На совещании "Справедливый Казахстан — ответственный гражданин", прошедшем в рамках мероприятия, выступили председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, первый заместитель акима Акмолинской области Елдос Рамазанов, исполнительный секретарь партии Amanat Даулет Карибек, которые предоставили полезную информацию молодежи.

"Как известно, глава государства на Национальном Курултае в Туркестане особо подчеркнул, что наша молодежь демонстрирует неповторимую самобытность и неповторимость родного края. Кроме того, молодое поколение объединяет в одном русле историческую память и стремление страны к светлому будущему. Сохранение темпов этого прорыва и его усиление — задача государства", — написал министр.

В этом году вступил в силу закон "О государственной молодежной политике". Категория молодежи увеличилась до 35 лет. Сейчас их количество выросло на 6 млн. Для реализации закона принята Концепция государственной молодежной политики до 2029 года, предусматривающая достижение комплекса из 7 направлений и 80 мероприятий.