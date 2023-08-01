Принят генеральный план Конаева

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Постановление правительства утверждён генеральный план Конаева. Основной целью документа является создание комфортной и безопасной среды с взаимоувязанным развитием всех элементов планировочной структуры, рациональным функциональным зонированием и размещением промышленно-коммунальных и рекреационных зон, передаёт BaigeNews.kz.

Учитываются в Плане и включаемые в перспективные границы города существующие населённые пункты и жилые комплексы.

Расчётные периоды реализации плана определены до 2050 года.

"Мощный импульс будет дан модернизации и дальнейшему развитию транспортно-логистической системы региона. Мультимодальность транспортно-логистической системы города Конаева с авиационным, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом сделает его центральным транспортно-логистическим хабом на территории Алматинской области", - сообщили в пресс-службе правительства.

Важным аспектом для будущего индустриально-инновационного развития города являются источники производства зелёной электроэнергии.

Приоритетом развития социальной сферы города будет его развитие, соответствующее статусу областного центра Алматинской области и центра индустрии туризма, отдыха и спортивной рекреации региона.

К расчётному сроку реализации плана заложено строительство нового жилья общей площадью 2 538,2 тысячи квадратных метров.

Снижение уровня самозанятых планируется довести до 18 процентов, уровня реальной безработицы до 4,2 процента, уровня молодёжной безработицы- до 3,8 процента.

Практически вдвое предполагается увеличить количество объектов дошкольных и общеобразовательных учреждений.

В системе здравоохранения также вдвое будет увеличено количество койко-мест в круглосуточных стационарах, численность объектов, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, а также количество станций скорой медицинской помощи и автомобилей.