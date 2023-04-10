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Принцип "нулевой смертности" на дорогах обсудили в МВД
В министерстве внутренних дел рассмотрели механизмы снижения тяжести последствий ДТП на казахстанских дорогах. Участники дискуссии (госорганы, АО “КазАвтоЖол”, НПП “Атамекен” и Казахский НИИ безопасности дорожного движения) обсудили реализацию принципа “нулевой смертности” на дорогах и назвали основные причины аварий, передаёт BaigeNews.kz.
"Гражданским сектором инициируется проведение исследований безопасного поведения на основе международной программы соцопросов ESRA (E-Survey of Road Users’ Attitudes), что позволяет корректировать политику обеспечения безопасности на дорогах. На встрече поддержаны инициативы по введению понятия “средняя скорость” на загородных и прямолинейных участках дорог. Также запланировано изменение подходов к проектированию и реконструкции автодорог. Здесь предполагается внедрение аналитики и использования специальных программных обеспечений. Представителями АО “КазАвтоЖол” предложено апробировать проект “Star Rating for Schools” международной программы дорожной безопасности школ, которая реализуется в 18 странах мира", - сообщили в МВД.
Совместно с МЧС полицейские разработали меры по оказанию экстренной помощи пострадавшим в ДТП на больших трассах. Эти предложения будут включены в Концепцию обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы.
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