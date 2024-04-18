Принц Гарри официально сменил место проживания
Вчера, 22:44
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Вчера, 22:44Вчера, 22:44
131Фото: royal.uk
Британский принц Гарри указал в качестве основного места проживания США, следует из документа, опубликованного регистрационной палатой Великобритании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
Отметку о месте жительства принц поставил в документе об основанной им благотворительной организации Travalyst. Несмотря на то, что документ был опубликован в среду, изменения датируются 29 июня 2023 года.
Напомним, в 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, при этом отказавшись от выполнения королевских обязанностей.
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