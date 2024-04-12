  • 12 Апреля, 21:39
  • BAIGENEWS

Пример сплочённости: Как в Казахстане переживают последствия паводка

Сегодня, 20:19
АВТОР
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Асылхан Жуланов Сегодня, 20:19
Сегодня, 20:19
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Фото: Асылхан Жуланов

Свыше 3,5 тысяч домов и сотни дач остаются подтопленными в шести областях страны. В восьми регионах действуют 34 ЧС местного масштаба. С начала паводков спасено почти сто тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся свыше 6,5 тысяч. В круглосуточном режиме им помогают десятки спасателей и волонтеров. Без их помощи пострадавшим от разгула стихии было бы очень трудно. Все эти дни за ситуацией в регионах внимательно следят корреспонденты BaigeNews.kz. В этом дайджесте они рассказали, как казахстанцы помогают друг другу в этот сложный час. 

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