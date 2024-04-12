Пример сплочённости: Как в Казахстане переживают последствия паводка

Свыше 3,5 тысяч домов и сотни дач остаются подтопленными в шести областях страны. В восьми регионах действуют 34 ЧС местного масштаба. С начала паводков спасено почти сто тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся свыше 6,5 тысяч. В круглосуточном режиме им помогают десятки спасателей и волонтеров. Без их помощи пострадавшим от разгула стихии было бы очень трудно. Все эти дни за ситуацией в регионах внимательно следят корреспонденты BaigeNews.kz. В этом дайджесте они рассказали, как казахстанцы помогают друг другу в этот сложный час.