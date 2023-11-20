Приложение для борьбы с зависимостью от гаджетов создали в России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Известия".

Приложение создано сотрудниками Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), оно получило название "Цифровая аскетика". Скачать приложение пользователи гаджетов на базе операционной системы Android могут в российском магазине RuStore.

В первую очередь российская разработка призвана помочь школьникам и студентам младших курсов.

"Цифровая аскетика" предлагает интерактивный курс на семь дней, который включает в себя задание на развитие сразу нескольких скиллов — критического мышления, заботы о себе и контроля за цифровым следом. При этом особое внимание в приложении уделено проблеме кибербуллинга.

Помимо заданий, "Цифровая аскетика" также предлагает пользователям ежедневное чтение цитат известных философов: по замыслу разработчиков, оно должно стимулировать пользователей к ведению философского дневника для размышлений о прочитанном.

Кроме того, специалисты ЮУрГУ включили в свою разработку методики полезного чтения и техники дыхания. Они, по замыслу разработчиков, могут быть полезны не только подросткам, но и взрослым, которые стремятся осознанно использовать технологии.