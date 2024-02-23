Приграничные земли на 9,2 млн тенге вернули государству в области Абай

Прокуратурой Урджарского района выявлены факты незаконного предоставления земельных участков в приграничной полосе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай.

Установлено, что местными исполнительными органами на приграничных полосах Государственной границы Республики Казахстан для животноводства незаконно были предоставлены 11 тыс. га земли.