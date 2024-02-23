Приграничные земли на 9,2 млн тенге вернули государству в области Абай
Сегодня, 12:06
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Сегодня, 12:06Сегодня, 12:06
152Фото: baigenews.kz
Прокуратурой Урджарского района выявлены факты незаконного предоставления земельных участков в приграничной полосе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай.
Установлено, что местными исполнительными органами на приграничных полосах Государственной границы Республики Казахстан для животноводства незаконно были предоставлены 11 тыс. га земли.
"По мерам прокурорского реагирования в настоящее время государству возвращены более 7,8 тыс. га земли на 9,2 млн. тенге, а по остальным в суд предъявлены иски о возвращении земли", - говорится в сообщении.
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