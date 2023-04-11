Приговор вынесли по делу загадочной смерти срочника в Мангистау

Фото: astanatv.kz

В военном суде Алматинского гарнизона прозвучало решение по делу о смерти солдата срочной службы из Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Виновным в его смерти следствие посчитало 18-летнего Айболата Аманжолова, призванного в армию из Атырау. В Минобороны РК сначала заявили, что не намерены что-либо скрывать от общественности и родных умершего парня. Однако, сначала отрицали наличие неуставных отношений и заверяли в том, что солдат умер по естественным причинам. История получила широкий общественный резонанс, в ситуацию вмешался президент, поручивший провести тщательное расследование.

В итоге, Айболата Аманжолова признали виновным и осудили на 9 лет лишения свободы, сообщили родственники погибшего. Родные Алибека не верят в вину осужденного. Они считают, что настоящие виновные избежали наказания.

Напомним, 23 апреля стало известно, что в военном госпитале посёлка городского типа Гвардейский скончался рядовой срочной службы Алибек Калбай. Он потерял сознание во время утреннего построения и умер в госпитале, не приходя в сознание. Парень успел прослужить в армии всего несколько дней. По факту смерти была начата проверка.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование и установить истинные причины гибели солдата-срочника.

3 мая главная военная прокуратура сообщила о задержании подозреваемого. Им оказался сослуживец погибшего. Его действия квалифицировали по статье "Нарушение уставных правил, повлекшее смерть человека". Досудебное расследование продолжается.