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Приговор вынесли главврачу центра психического здоровья в Костанае
В Костанае суд вынес приговор главному врачу областного центра психического здоровья за подделку документов и превышение должностных полномочий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Согласно материалам дела, главный врач Владимир Михайленко "помогал" нетрезвым водителям уйти от административной ответственности. Действовал в сговоре с двумя наркологами центра – Евгением Сомусевым и Ромутией Маладаускайте, а также лаборантом Зелдой Хакимовой. Причём в деле нет ни слова о денежном вознаграждении. Занижали промилле якобы по доброте душевной и по знакомству.
Все четверо фигурантов уголовного дела заключили процессуальное соглашение о признании вины и были приговорены к ограничению свободы на разный срок: Маладаускайте — на один год, Сомусев и Хакимова — по полтора года, а главный фигурант дела главврач Михайленко — на два года.
"Михайленко Владимира Алексеевича признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьями 361 часть 1, 28 часть 3, 385 часть 2 УК РК. Окончательно назначить два года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", — озвучил приговор судья Костанайского суда №2 Еримхан Кадырбаев.
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