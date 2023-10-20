Приговор в деле о взрывах на военном складе под Таразом вынесли в Шымкенте

Разбирательства в деле о взрывах на военном складе под Таразом завершились, суд вынес приговор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Военный суд Шымкента вынес приговор. Разбирательства в деле длились более двух лет. Дело состояло из более 800 томов, в зале заседания заслушано почти 300 потерпевших и свидетелей.

На скамье подсудимых - двое солдат и четверо военнослужащих. Приговором суда военнослужащие признаны не виновными и оправданы.

"Ерлан Бошай и Берик Омарбеков признаны невиновными и полностью оправданы по 453 статье. Аслан Бакытжанов оправдан по части 3 статьи 462, но осужден по части 2 статьи 453, но не будет отбывать наказание из-за 74 статьи, он также лишён звания подполковника по 49 статье. Руслан Несипкалиев оправдан по части 3 статьи 462 признан невиновным и оправдан, по части 2 статьи 453 Несипкалиев осуждён, но не будет отбывать наказание из-за 74 статьи. Он также лишён звания подполковника по 49 статье", - зачитал судья гарнизонного военного суда Шымкента Борлибай Каипов.

А двое солдат проведут в колонии средней безопасности по девять лет. Приговором суда они также обязаны выплатить ущреб в размере 24 милиардов тенге.

"Ерпулат Туранов осуждён по 1 части 459 статьи, по 70 статье он не будет отбывать наказание за эту статью, по части 1 статьи 202 осуждён и проведёт в колонии средней безопасности девять лет. Асет Аширбай по 2 части 459 статьи, по 70 статье он не будет отбывать наказание за эту статью. По части 1,2 статьи 202 осуждён и проведет в колонии средней безопасности девять лет. Туранов и Аширбай также приговорены в выплате ущербе в размере 24 миллиардов 583 миллионов 939 тысяч тенге", - сказал Борлибай Каипов.

Напомним, в августе 2021 года в результате взрыва и пожара на территории воинской части 28349 в Байзакском района пострадали не менее 66 человек, в том числе 11 военнослужащих. Для тушения пожара и поддержания порядка на месте происшествия мобилизован весь личный состав полиции Жамбылской области в количестве 300 человек и 500 человек личного состава воинской части. К полуночи на месте инцидента продолжались взрывы и пожар. Минобороны подтвердило шесть взрывов, местные жители утверждали, что их было больше.