Приговор соседу-насильнику вынесли в Павлодаре

В Павлодаре вынесли приговор парню, насиловавшему двух несовершеннолетних сестёр, живших по соседству, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Две семьи жили в одном подъезде более десяти лет, были очень дружны не только взрослые, но и дети.

Первое преступление 16-летний экибастузец совершил в июле 2019 года в своей квартире в отношении 13-летней девочки. Из-за угроз соседа школьница не рассказала ничего маме, беспокоилась из-за её здоровья, но поделилась с восьмилетней сестрёнкой.

"Через год во время летних каникул мама уехала со старшей дочерью на лечение в Усть-Каменогорск, младшая осталась с бабушкой. В отношении неё преступление было совершено в этот период", – сообщил судья областного СМУС Кудабай Султанов.

Как стало известно в суде, младшую соседку парень насиловал несколько раз. В прошлом году она поделилась переживаниями с родственником. Именно от него мама девочек узнала о случившемся и обратилась в полицию. Соседа взяли под стражу. Суд длился почти год.

Дело экибастузца рассматривали по двум уголовным статьям – по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних потерпевших с использованием их беспомощного состояния. Поскольку обстоятельства дела не могут быть оглашены, его рассматривали на закрытом судебном заседании.

Парень в суде вину и заявленные иски не признал.

Так как подсудимый на момент совершения преступления был подростком, по статье 81 Уголовного кодекса РК его могли приговорить максимум к десятилетнему заключению. Отягчающих обстоятельств не было, поэтому наказание не должно превышать 3/4 от максимального срока.

Суд лишил экибастузца свободы на восемь лет.

Кроме того, подсудимому предстоит выплатить моральный ущерб - по 2,5 миллиона тенге каждой из пострадавших девочек.

Также молодого человека лишили права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, на два года.

Приговор в законную силу не вступил.