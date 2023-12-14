Приговор помощнику акима, главе отдела земельных отношений и посреднику вынесли в Павлодаре
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодаре завершили рассмотрение уголовного дела о взятках в отношении руководителя отдела земельных отношений, помощника акима и предпринимателя, передаёт BaigeNews.kz.
"Cудом установлено, что А.С., являясь руководителем отдела земельных отношений Павлодара, в марте 2023 года получил взятку 200 тысяч тенге через посредника Д.Б. от гражданина А.Е., являющегося предпринимателем, за действия, которые входили в его полномочия, а также за общее покровительство. В июле посредник для решения вопроса по представленным документам передал помощнику акима Павлодара Б.Н. 200 тысяч тенге. В августе Б.Н. получил взятку от Д.Б. в сумме 150 тысяч тенге, для ускорения процесса и получения положительного решения за действия, которые входили в его полномочия и за общее покровительство", - сообщили в пресс-службе суда №2 Павлодара.
В итоге помощнику акима и посреднику, учитывая неоднократное совершение ими тяжких коррупционных преступлений, суд назначил по семь лет лишения свободы.
С учётом признания вины и наличия на иждивении троих малолетних детей глава отдела земельных отношений должен будет выплатить штраф в размере 50-кратной суммы взятки - 10 миллионов тенге.
Предприниматель А.Е. полностью признал вину. Отягчающих обстоятельств суд не нашёл и назначил ему наказание в виде штрафа в 26,6-кратной суммы взятки - 5 320 000 тенге.
Осуждённые должностные лица А.С. и Б.Н. пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Также в доход государства взыскана сумма взятки: с А.С. - 200 тысяч тенге; с Б.Н. - 350 тысяч тенге.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Самое читаемое
- Шайбы преткновения: почему в квартирах астанчан стало холоднее
- Четверо мужчин изнасиловали 19-летнюю девушку в Алматы
- Ребёнок примёрз к остановке в Астане
- В программе "9-20-25" можно будет участвовать только один раз - Отбасы банк
- Приговорённый к ограничению свободы на следующий день после суда убил человека в Шымкенте