Приговор помощнику акима, главе отдела земельных отношений и посреднику вынесли в Павлодаре

В Павлодаре завершили рассмотрение уголовного дела о взятках в отношении руководителя отдела земельных отношений, помощника акима и предпринимателя, передаёт BaigeNews.kz.

"Cудом установлено, что А.С., являясь руководителем отдела земельных отношений Павлодара, в марте 2023 года получил взятку 200 тысяч тенге через посредника Д.Б. от гражданина А.Е., являющегося предпринимателем, за действия, которые входили в его полномочия, а также за общее покровительство. В июле посредник для решения вопроса по представленным документам передал помощнику акима Павлодара Б.Н. 200 тысяч тенге. В августе Б.Н. получил взятку от Д.Б. в сумме 150 тысяч тенге, для ускорения процесса и получения положительного решения за действия, которые входили в его полномочия и за общее покровительство", - сообщили в пресс-службе суда №2 Павлодара.

В итоге помощнику акима и посреднику, учитывая неоднократное совершение ими тяжких коррупционных преступлений, суд назначил по семь лет лишения свободы.

С учётом признания вины и наличия на иждивении троих малолетних детей глава отдела земельных отношений должен будет выплатить штраф в размере 50-кратной суммы взятки - 10 миллионов тенге.

Предприниматель А.Е. полностью признал вину. Отягчающих обстоятельств суд не нашёл и назначил ему наказание в виде штрафа в 26,6-кратной суммы взятки - 5 320 000 тенге.

Осуждённые должностные лица А.С. и Б.Н. пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Также в доход государства взыскана сумма взятки: с А.С. - 200 тысяч тенге; с Б.Н. - 350 тысяч тенге.