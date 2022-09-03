Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Приговор экс-замакима Атырауской области оставлен без изменения
azh.kz Сегодня, 01:20
132
Фото: azh.kz

Приговор экс-замакима Атырауской области оставлен без изменения

Судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда вынесла постановление в отношении бывшего первого заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева и руководителя управления строительства Тимура Басарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык"

Сообщалось, что в мае 2022 года Таубаева приговорили к 10 годам лишения свободы, а Басарова осудили на пять лет лишения свободы. Таубаев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 24 ч. 3, 366 ч. 4 УК (Покушение на получение взятки лицом, занимающим ответственную государственную должность, путём вымогательства, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). Басаров был признан виновным по ст. 28 ч. 5, ст. 24 ч. 3, ст. 366 ч. 4 УК (Пособничество указанным действиям).

Осуждённый Таубаев и его адвокаты не были согласны с приговором и в своих апелляционных жалобах просили отменить его и оправдать Таубаева, а также отменить ходатайство прокурора, который просил суд изменить наказание с колонии-поселения на строгий режим.

В результате коллегия пришла к выводу, что оснований для изменения либо отмены состоявшегося приговора и удовлетворения доводов апелляционных жалоб и апелляционного ходатайства прокурора не имеется.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#Коррупция #суд #Атырау
Сегодня, 01:20
132
Журналист

Рекомендуем

Наверх