Приговор экс-замакима Атырауской области оставлен без изменения

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Судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда вынесла постановление в отношении бывшего первого заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева и руководителя управления строительства Тимура Басарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Сообщалось, что в мае 2022 года Таубаева приговорили к 10 годам лишения свободы, а Басарова осудили на пять лет лишения свободы. Таубаев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 24 ч. 3, 366 ч. 4 УК (Покушение на получение взятки лицом, занимающим ответственную государственную должность, путём вымогательства, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). Басаров был признан виновным по ст. 28 ч. 5, ст. 24 ч. 3, ст. 366 ч. 4 УК (Пособничество указанным действиям).

Осуждённый Таубаев и его адвокаты не были согласны с приговором и в своих апелляционных жалобах просили отменить его и оправдать Таубаева, а также отменить ходатайство прокурора, который просил суд изменить наказание с колонии-поселения на строгий режим.

В результате коллегия пришла к выводу, что оснований для изменения либо отмены состоявшегося приговора и удовлетворения доводов апелляционных жалоб и апелляционного ходатайства прокурора не имеется.